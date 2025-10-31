Αθήνα, 21°C
pornhub
dreamstime

Βρετανία: Κατά 77% έπεσε η επισκεψιμότητα του Pornhub μετά την απαγόρευση σε ανηλίκους

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Από το καλοκαίρι εφαρμόζονται αυστηρότεροι έλεγχοι ηλικίας για ιστότοπους με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Νέα δεδομένα έχει φέρει για το Pornhub η απαγόρευση πρόσβασης σε ανηλίκους στη Βρετανία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ιστοσελίδα, η επισκεψιμότητα των ατόμων που μπαίνουν στο site έπεσε κατά 77%.

Πιο συγκεκριμένα, το site πορνογραφικού περιεχομένου έπεσε θύμα των αυστηρών περιορισμών του νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Online Safety Act) που είναι σε ισχύ από τον περασμένο Ιούλιο στη Βρετανία, καθώς οι επισκέπτες αυτού δεν είναι διατεθειμένοι να περάσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, είτε γιατί δεν θέλουν να δώσουν τα στοιχεία τους είτε γιατί είναι όντως ανήλικοι.

Έτσι, μάταια, σύμφωνα και με το BBC (το οποίο όμως δεν διασταυρώνει αυτά που αναφέρει το Pornhub) δεδομένα της Google δείχνουν πως οι αναζητήσεις για το Pornhub έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος.

Βέβαια ο αριθμός αυτός μπορεί να οφείλεται και απ’ την ραγδαία αύξηση της χρήσης VPN, καθώς πολλά άτομα το χρησιμοποιούν ώστε να μπαίνουν σε πολλές ιστοσελίδες σαν χρήστες άλλης χώρας του εξωτερικού, έτσι ώστε να μπαίνουν πιο ελεύθερα σε σελίδες.

