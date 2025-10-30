Χάνει και τον βασιλικό του τίτλο ο πρίγκιπας Άντριου για το σκάνδαλο Έπστάιν

«Όχι πια πρίγκιπας». Ο Άντριου χάνει και τον βασιλικό του τίτλο, όπως ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ Πάλας, μετά την καταιγίδα αποκαλύψεων για την εμπλοκή του γιου της Ελισάβετ στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Πλέον θα είναι γνωστός ως «Άντριου Μάουντμπατεν Γουίντσορ», ενώ, ανάμεσα στις κυρώσεις είναι και η αποχώρησή του από την κατοικία που του παρείχε μέχρι τώρα η βασιλική οικογένεια.

Η ανακοίνωση του παλατιού αναφέρει: Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα την διαδικασία για να απομακρύνει όλους τους τίτλους και τις τιμές από τον πρίγκιπα Άντριου. Πλέον θα είναι γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν Γουίντσορ. Το νοικιασμένο Royal Logge του παρείχε μέχρι τώρα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Πλέον του έχει δοθεί επίσημη ειδοποίηση να παραιτηθεί από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται».

Η βασιλική οικογένεια, μάλιστα, που επιχειρεί με χαρακτηριστική καθυστέρηση να μείνει μακριά από την δυσωδία του μεγάλου σκανδάλου σπεύδει να δηλώσει ότι «καθιστάμε σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά μας ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».