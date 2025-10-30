Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν και οι γονείς

Τραγικό τέλος για την πενταμελή οικογένεια που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην βορειοδυτική πόλη Γκέμπζε στην Τουρκία χθες.
Όπως αναφέρει η Milliyet, οι σοροί των γονέων της οικογένειας, του Λεβέντ και της Εμινέ Μπιλίρ ανασύρθηκαν από τις ομάδες διάσωσης το βράδυ της Τετάρτης. Νωρίτερα το απόγευμα, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τις σορούς δύο παιδιών, του 12χρονου Μουχαμέτ Εμίρ και, λίγο αργότερα, της 14χρονης αδερφής του Χαϊρουνίσα.
Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, η 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίρ, ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια μετά από περίπου οκτώ ώρες έρευνας και είναι η μοναδική από την οικογένεια που επέζησε. Είχε τις αισθήσεις της, ήταν καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Το TRT ανέφερε ότι 627 διασώστες αναπτύχθηκαν στον χώρο.
Ενώ η κρατική υπηρεσία ειδήσεων Anadolu Agency δήλωσε ότι η αιτία της κατάρρευσης ήταν άγνωστη, ο δήμαρχος Zinnur Büyükgöz υπέθεσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η αιτία μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή του μετρό που βρίσκεται κοντά.
Το Γκέμπζε βρίσκεται επίσης κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τον σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περίπου 18.000 ανθρώπους συνολικά.
Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η αποτυχία της Τουρκίας να εφαρμόσει σύγχρονους οικοδομικούς κανονισμούς εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς.
