Πέντε νέες συλλήψεις για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο

Σύμφωνα με την εισαγγελέα «τα κλοπιμαία κοσμήματα είναι πλέον απολύτως αδύνατον να πωληθούν» και «όποιος τα αγοράσει θα καταστεί ένοχος αποδοχής προϊόντων εγκλήματος»

Πέντε άκομα άτομα συνελήφθησαν σχετικά με την «κλοπή του αιώνα» στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπως μετέδωσε την Πέμπτη ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL. Νωρίτερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε μεταδώσει ότι ένα ακόμα άτομο είχε συλληφθείστην περιφέρεια του Παρισιού αργά την Τετάρτη, το βράδυ, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η κλοπή.

Εν τω μεταξύ, oι δύο άνδρες που συνελήφθησαν το σαββατοκύριακο «παραδέχθηκαν εν μέρει» την εμπλοκή τους στην κλοπή, σύμφωνα με δήλωση της εισαγγελέα του Παρισιού την Τετάρτη. Αξιωματούχοι της εισαγγελικής υπηρεσίας της γαλλικής πρωτεύουσας δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί στα αιτήματα να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Οι δύο συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι την Τετάρτη και κατηγορήθηκαν για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος», όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία των Παρισίων. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής τους στην κινηματογραφική ληστεία.



Οι δικηγόροι του ενός εκ των κατηγορουμένων, δήλωσαν ότι «υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον χαρακτήρα αυτής της υπόθεσης και στην εντελώς συνηθισμένη προσωπικότητα του πελάτη μας», τονίζοντας την ανάγκη «του απόλυτου σεβασμού του απορρήτου της έρευνας και της ανάκρισης», σύμφωνα με τη Le Monde.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες «αναγνώρισαν εν μέρει τα γεγονότα». Σύμφωνα με την ίδια, θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί που εισέβαλαν στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα και αφαίρεσαν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά.



Ο πρώτος ύποπτος, 34 ετών και αλγερινής υπηκοότητας, συνελήφθη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Ρουασί – Σαρλ ντε Γκολ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αλγερία χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Ο δεύτερος, 39 ετών, συνελήφθη μισή ώρα αργότερα κοντά στο σπίτι του στο Ομπερβιλιέ, προάστιο του Παρισιού.

Πώς έγινε ο εντοπισμός

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες χάρη σε ίχνη DNA, που εντοπίστηκαν σε ένα από τα σκούτερ που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή. Ο 34χρονος, κάτοικος Γαλλίας από το 2010, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για παραβάσεις του ΚΟΚ και είχε μία καταδίκη για κλοπή.

Ο 39χρονος, επίσης κάτοικος Ομπερβιλιέ, δήλωσε ότι εργάζεται αδήλωτα ως οδηγός ταξί, και ότι στο παρελθόν είχε δουλέψει και ως διανομέας. Είχε καταδικαστεί για διακεκριμένες κλοπές το 2008 και το 2014, ενώ τελεί υπό έρευνα και για άλλη υπόθεση που θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο. Το DNA του εντοπίστηκε σε σπασμένες προθήκες και αντικείμενα που εγκατέλειψαν οι δράστες στη διαφυγή τους.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα «τα κλοπιμαία κοσμήματα είναι πλέον απολύτως αδύνατον να πωληθούν» και «όποιος τα αγοράσει θα καταστεί ένοχος αποδοχής προϊόντων εγκλήματος». Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν υπήρχε ευρύτερο κύκλωμα ή ενδεχόμενος ηθικός αυτουργός. Μέχρι στιγμής, έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα η συμμετοχή τεσσάρων δραστών, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εσωτερικής συνέργειας στο μουσείο.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί συμμετέχουν στην έρευνα, ενώ έχουν συλλεγεί πάνω από 150 δείγματα DNA και αποτυπώματα από τον χώρο του μουσείου και τις κατ’ οίκον έρευνες. Παρά τις συλλήψεις, τα πολύτιμα κοσμήματα παραμένουν άφαντα, με την εισαγγελέα να εκφράζει την ελπίδα ότι θα επιστραφούν «στο Μουσείο του Λούβρου και, ευρύτερα, στο έθνος».