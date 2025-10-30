Ρομπ Γέτεν: Ο φιλοευρωπαίος που «απειλεί» εκλογικά την ακροδεξιά

Μάχη στήθος με στήθος δίνει το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 με το ακροδεξιό του Βίλντερς • Ο Ρομπ Γέτεν ωστόσο σημείωσε σημαντική άνοδο στις ολλανδικές εκλογές και βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει τα ηνία • Από την άλλη, ο πρώην ηγέτης της χώρας χάνει έδαφος και δεν βρίσκει ανταπόκριση για ενδεχόμενη συνεργασία με κανένα κόμμα.

Σε θρίλερ μετατρέπονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία καθώς μέχρι στιγμής το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς εξασφαλίζουν, το καθένα, 26 από τις συνολικά 150 έδρες του ολλανδικού κοινοβουλίου.

Παράλληλα, με καταμετρημένο σχεδόν το 95% των ψήφων, το φιλελεύθερο κεντροδεξιό VVD αναμένεται να κερδίσει 22 έδρες, η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών του Φρανς Τίμερμανς 20 και τo χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDA) 18 έδρες.

Το PVV χάνει 11 έδρες σε σύγκριση με την εντυπωσιακή εκλογική νίκη του το 2023. Σε κάθε περίπτωση, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Οι πρόωρες εκλογές στη χώρα ήρθαν μετά από πολιτική σύγκρουση για το μεταναστευτικό, όταν ο Βίλντερς απέσυρε το PVV από έναν εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό τεσσάρων κομμάτων.

Όλα τα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να κυβερνήσουν με τον Βίλντερς, αφότου ανέτρεψε τον τελευταίο συνασπισμό με επικεφαλής το PVV του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Βίλντερς το βράδυ της Τετάρτης δήλωσε απογοητευμένος που το κόμμα του έχασε έδρες και αναγνώρισε ότι πιθανότατα δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση. Ωστόσο, ορκίστηκε να συνεχίσει να αγωνίζεται από την αντιπολίτευση.

Ρομπ Γέτεν: Ποιος είναι ο 38χρονος που «απειλεί» εκλογικά τον πρώην ηγέτη της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν, που εκτιμάται πως θα επικρατήσει στις εκλογές, προπονούσε τη Σιφάν Χασάν, τη γυναίκα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον Μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Μετά την επιτυχία του κεντρώου κόμματός του και σε ηλικία 38 ετών, κερδίζει την εκλογική κούρσα στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής εκλογικά αποτελέσματα, ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας.