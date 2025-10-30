Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 19.7°
2 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
18.1° 14.6°
2 BF
73%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
72%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.5° 20.5°
3 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
19.9° 16.6°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
52%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
63%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
82%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.7° 18.8°
1 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 21.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.3°
0 BF
54%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
81%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.6° 12.6°
1 BF
69%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Ολλανδία
AP Photo/Peter Dejong
Εκλογές στην Ολλανδία

Ρομπ Γέτεν: Ο φιλοευρωπαίος που «απειλεί» εκλογικά την ακροδεξιά

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Μάχη στήθος με στήθος δίνει το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 με το ακροδεξιό του Βίλντερς • Ο Ρομπ Γέτεν ωστόσο σημείωσε σημαντική άνοδο στις ολλανδικές εκλογές και βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει τα ηνία • Από την άλλη, ο πρώην ηγέτης της χώρας χάνει έδαφος και δεν βρίσκει ανταπόκριση για ενδεχόμενη συνεργασία με κανένα κόμμα.

Σε θρίλερ μετατρέπονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία καθώς μέχρι στιγμής το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς εξασφαλίζουν, το καθένα, 26 από τις συνολικά 150 έδρες του ολλανδικού κοινοβουλίου.

Παράλληλα, με καταμετρημένο σχεδόν το 95% των ψήφων, το φιλελεύθερο κεντροδεξιό VVD αναμένεται να κερδίσει 22 έδρες, η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών του Φρανς Τίμερμανς 20 και τo χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDA) 18 έδρες.

Το PVV χάνει 11 έδρες σε σύγκριση με την εντυπωσιακή εκλογική νίκη του το 2023. Σε κάθε περίπτωση, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Οι πρόωρες εκλογές στη χώρα ήρθαν μετά από πολιτική σύγκρουση για το μεταναστευτικό, όταν ο Βίλντερς απέσυρε το PVV από έναν εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό τεσσάρων κομμάτων.

Όλα τα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να κυβερνήσουν με τον Βίλντερς, αφότου ανέτρεψε τον τελευταίο συνασπισμό με επικεφαλής το PVV του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Βίλντερς το βράδυ της Τετάρτης δήλωσε απογοητευμένος που το κόμμα του έχασε έδρες και αναγνώρισε ότι πιθανότατα δεν θα συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση. Ωστόσο, ορκίστηκε να συνεχίσει να αγωνίζεται από την αντιπολίτευση.

Ρομπ Γέτεν: Ποιος είναι ο 38χρονος που «απειλεί» εκλογικά τον πρώην ηγέτη της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν, που εκτιμάται πως θα επικρατήσει στις εκλογές, προπονούσε τη Σιφάν Χασάν, τη γυναίκα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον Μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Μετά την επιτυχία του κεντρώου κόμματός του και σε ηλικία 38 ετών, κερδίζει την εκλογική κούρσα στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής εκλογικά αποτελέσματα, ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ρομπ Γέτεν: Ο φιλοευρωπαίος που «απειλεί» εκλογικά την ακροδεξιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual