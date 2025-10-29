Ολλανδικές εκλογές: Προβάδισμα για την κεντροαριστερά δίνει το exit poll

Έκλεισαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία: τις τρίτες εκλογές που διεξάγονται μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με το exit poll που ανακοινώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το κεντροαριστερό D66 έχει μικρό προβάδισμα έναντι του κόμματος του ακροδεξιού Γκερτ Βίλντερς. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση εξόδου (που δημοσίευσε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NOS) δείχνει ότι το D66 θα κερδίσει 27 έδρες, αυξάνοντας τη δύναμή του κατά 18 έδρες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023. Αντίθετα, το «Κόμμα για την Ελευθερία» (PVV) του Βίλντερς θα χάσει 12 έδρες, συγκεντρώνοντας 25 έδρες.

Σημειώνεται ότι το κόμμα του Βίλντερς κέρδισε τις τελευταίες εκλογές του 2023, καταλαμβάνοντας 37 από τις 150 έδρες στη Βουλή. Ωστόσο έχασε την υποστήριξη του από τότε που σχημάτισε και στη συνέχεια κατέρριψε έναν τετρακομματικό κυβερνητικό συνασπισμό που ήταν διαβόητος για τις εσωτερικές διαμάχες και ο οποίος δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε ένα σκληρό πακέτο μέτρων για τον περιορισμό της μετανάστευσης προς την Ολλανδία.

Σημειώνεται ότι τα κόμματα χρειάζονται περί τις 70.000 ψήφους για να κερδίσουν μια έδρα στη βουλή. Το 2023 στη Βουλή εισήλθαν 15 κόμματα και περίπου τόσα αναμένεται να εισέλθουν και αυτή τη φορά, με 27 να είναι υποψήφια.