Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
tourkia - ktiria
(Berkman Ulutin/Dia Photo via AP)

Δύο νεκρά παιδιά από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Τουρκία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr

Δύο τα νεκρά παιδιά από την κατάρρευση της επταώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γκέμπζε της βορειοδυτικής Τουρκίας, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Μία πενταμελής οικογένειας παγιδεύτηκε στα συντρίμμια και δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά. 

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ντιλάρα Μπιλίρ, 18 ετών, διασώθηκε με επιτυχία. Οι αρχές ανέσυραν νωρίτερα τις σορούς της μικρότερης αδερφής της, Χαϊρουνίσα, 14 ετών, και του αδελφού της, Μουχάμεντ Εμίρ, 12 ετών.

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu δήλωσε ότι η αιτία της φονικής κατάρρευσης είναι προς το παρόν άγνωστη, ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σχετίζεται με τα κοντινά έργα για το μετρό.

Η Γκέμπζε βρίσκεται επίσης κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος σκότωσε συνολικά περίπου 18.000 ανθρώπους.

Τον Ιανουάριο, η κατάρρευση ενός τετραώροφου κτιρίου στο Ικόνιο οδήγησε σε δύο θανάτους. Οι καταστηματάρχες που νοίκιαζαν το ισόγειο δικάζονται επί του παρόντος για να διαπιστωθεί εάν αποσυναρμολόγησαν τις κολόνες στήριξης για περισσότερο χώρο, μια κοινή πρακτική παρά τις αυστηρές ποινές. Θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και 22 ετών εάν καταδικαστούν.

