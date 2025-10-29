Οι συλληφθέντες έχουν «εν μέρει παραδεχτεί την εμπλοκή τους» στη ληστεία του αιώνα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για την ιστορική ληστεία στο Λούβρο ως ύποπτοι πως είναι το ζευγάρι που εισέβαλε στην αίθουσα Απόλλων του μουσείου και έκλεψε τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, δήλωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκουό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο άνδρες έχουν εν μέρει παραδεχτεί την εμπλοκή τους στη ληστεία, δήλωσε η εισαγγελέας. Τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με τα κοσμήματα, μετά την εισβολή τους στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, εκθέτοντας τα κενά στα μέτρα ασφαλείας του μουσείου που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως.

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι επί του παρόντος τα κοσμήματα «δεν έχουν βρεθεί ακόμη».

