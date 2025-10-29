Αθήνα, 20°C
Ουκρανικά drones
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Μόσχας - Έκλεισαν δύο αεροδρόμια

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
57 ουκρανικά drones κατέρριψε μέσα σε τρεις ώρες η Ρωσία, ενώ έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείς.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας για τρίτη διαδοχική νύχτα, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σε διάστημα τριών ωρών το βράδυ της Τρίτης 57 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στα περίχωρα της Μόσχας και οκτώ σε γειτονικές περιφέρειες.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν εδώ και μήνες επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Μόσχας και άλλων ρωσικών περιφερειών, υπογραμμίζοντας ότι βάζουν στο στόχαστρο στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) ενημέρωσε πως ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των αεροδρομίων Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι για λόγους ασφαλείας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι διασώστες έσπευσαν σε τοποθεσία όπου έπεσαν συντρίμμια ουκρανικού drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές καταστροφές.

Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τον ακριβή αντίκτυπο ουκρανικών πληγμάτων στη χώρα, εκτός εάν υπάρχουν θύματα ή έχουν πληγεί μη στρατιωτικοί στόχοι.

Τα δύο προηγούμενα βράδια, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 35 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χωρίς να αναφερθεί σε υλικές ζημιές.

