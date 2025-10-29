Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Μόσχας - Έκλεισαν δύο αεροδρόμια

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας για τρίτη διαδοχική νύχτα, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε σε διάστημα τριών ωρών το βράδυ της Τρίτης 57 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στα περίχωρα της Μόσχας και οκτώ σε γειτονικές περιφέρειες.
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν εδώ και μήνες επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Μόσχας και άλλων ρωσικών περιφερειών, υπογραμμίζοντας ότι βάζουν στο στόχαστρο στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) ενημέρωσε πως ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των αεροδρομίων Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι για λόγους ασφαλείας.
Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι διασώστες έσπευσαν σε τοποθεσία όπου έπεσαν συντρίμμια ουκρανικού drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές καταστροφές.
Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τον ακριβή αντίκτυπο ουκρανικών πληγμάτων στη χώρα, εκτός εάν υπάρχουν θύματα ή έχουν πληγεί μη στρατιωτικοί στόχοι.
Τα δύο προηγούμενα βράδια, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 35 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χωρίς να αναφερθεί σε υλικές ζημιές.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας