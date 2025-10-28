Σε εγρήγορση οι Τούρκοι μετά τον σεισμό - Τραυματίστηκαν 22 άνθρωποι

Δεν έχει καταλαγιάσει ο φόβος και η αγωνία μετά τον σεισμό που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ μεγέθους 6,1 ρίχτερ στη Δυτική Τουρκία, ο οποίος προκάλεσε τον τραυματισμό συνολικά 22 ανθρώπων από δευτερογενείς αιτίες, όπως τα άλματα από ύψος και οι πτώσεις που προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα.
Οι πολίτες παραμένουν σε εγρήγορση καθώς έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας με τον ισχυρότερο να είναι της τάξης των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Υπενθυμίζεται πως ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα, Κοτσαελί.
Κάποια κτίρια ισοπεδώθηκαν έχοντας ήδη καταπονηθεί από την προηγούμενη σεισμική δόνηση του Αυγούστου.
Ανθρώπινες απώλειες δεν έχουν αναφερθεί, παρά τους δεκάδες τραυματίες.
Όπως μεταδίδει το Euronews, oι αρχές συστήνουν στους κατοίκους να διατηρούν την ψυχραιμία τους κατά το δυνατόν επισημαίνοντας ότι από τις 10 Αυγούστου όταν κατεγράφη η πρώτη ισχυρή δόνηση έχουν σημειωθεί περισσότερες από 14.000 σεισμικές και μετασεισμικές δονήσεις κάτι που εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
