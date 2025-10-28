Σεισμός στην Τουρκία: Κτίρια κατέρρευσαν, πολίτες τραυματίστηκαν [βίντεο]

Ξύπνησαν μνήμες σπό την τελευταία μεγάλη σεισμική δόνηση τον Αύγουστο • Τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν σφραγιστεί ήδη ως ακατάλληλα • Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός • Πόσοι τραυματίες έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής

Δεκαεννέα τραυματίες έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από την σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ η οποία σημειώθηκε στις 22.48 στην περιοχή Σιντίργκι της δυτικής επαρχίας Μπαλίκεσιρ στην Τουρκία. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ. Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22.50 και 23.04.

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 19 άτομα από δευτερογενείς αιτίες, όπως τα άλματα από ύψος και οι πτώσεις που προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα. «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί που προκλήθηκαν άμεσα από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Από τους 19 τραυματισμούς μας, οι οποίοι προκλήθηκαν από δευτερογενείς αιτίες όπως άλματα και πτώσεις, στους 4 οι παθόντες πήραν εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Όλοι οι τραυματίες μας είναι σε καλή γενική υγεία και η θεραπεία τους συνεχίζεται στα νοσοκομεία μας», ανέφερε ο Κεμάλ Μεμισόγλου,

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν θάνατοι και ότι κατέρρευσαν τρία κτίρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα. Τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων. Στη χώρα μας ο σεισμός έγινε αντιληπτός στη Λέσβο και στη Σάμο.

Αρκετά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον πανικό που επικράτησε την ώρα των δονήσεων, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους στη γειτονική χώρα.