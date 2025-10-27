Αθήνα, 22°C
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
σεισμός
© Petrovich11|Dreamstime.com

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, αισθητός στα ελληνικά νησιά

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ο σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους σε Λέσβο και Χίο. 

Ισχυρή σεισμική, δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ταρακούνησε την Τουρκία λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ορισμένα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την πόλη Σιντιργκί στην επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και έκτακτης ανάγκης, AFAD. Έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και στις κοντινές επαρχίες Προύσα, Μανίσα και Σμύρνη, ανέφερε το ειδησεογραφικό κανάλι Haberturk.

Επίσης έγινε έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αναστατώνοντας τους κατοίκους σε Λέσβο και Χίο. 

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών και το εστιακό της βάθος μόλις στα 6 χλμ. Σύμφωνα με το ελληνικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χλμ., ενώ το επίκεντρό του στα 147 χλμ. ανατολικά της Μυτιλήνης.

screen shot

Στην Τουρκιά σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί. Το 2023, σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σκότωσε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια σε 11 νότιες και νοτιοανατολικές επαρχίες. Άλλοι 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα βόρεια τμήματα της γειτονικής Συρίας.

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, αισθητός στα ελληνικά νησιά

