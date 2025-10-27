Πώς μια ομάδα από χάκερ εκβίαζε την πολιτική ελίτ της Ιταλίας

Αδιανόητο σκάνδαλο παρακολουθήσεων στην Ιταλία • Πρώην αστυνομικός φέρεται να είχε συστήσει μια εταιρεία, η οποία υπέκλεπτε προσωπικές (και μεμπτές) πληροφορίες για την αφρόκρεμα της πολιτικής ελίτ της χώρας και τις πωλούσε σε επιχειρηματικούς κολοσσούς, με στόχο τον εκβιασμό τους.

Τίποτα στην πρόσοψη του παλατιού, κρυμμένου πίσω από τον καθεδρικό ναό του Ντουόμο στο Μιλάνο, δεν πρόδιδε ότι στο εσωτερικό του μια ομάδα μηχανικών υπολογιστών κατασκεύαζε μια βάση δεδομένων για να συγκεντρώσει ιδιωτικές και ενοχοποιητικές πληροφορίες για την ιταλική πολιτική ελίτ — και να τις χρησιμοποιήσει για να την έχει στα χέρια της.

Η πλατφόρμα, που ονομαζόταν «Beyond», συγκέντρωνε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία από κρατικές βάσεις δεδομένων -συμπεριλαμβανομένων ύποπτων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ποινικών ερευνών- για να δημιουργήσει λεπτομερή προφίλ πολιτικών, επιχειρηματιών και άλλων προβεβλημένων προσώπων.

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες της αστυνομίας, κάποιος που ταυτοποιήθηκε ως «Σαμουέλε Καλαμούτσι», φερόμενος ως ο εγκέφαλος της ομάδας, καυχιόταν ότι οι φάκελοι τους έδιναν τη δύναμη να «ξεσκίσουν ολόκληρη την Ιταλία».

Η οργάνωση απογυμνώθηκε το φθινόπωρο του 2024, όταν μια διετής έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων και στην ανάκριση άλλων 60. Οι φερόμενοι ως αρχηγοί αρνήθηκαν ότι απέκτησαν απευθείας πρόσβαση σε κρατικές βάσεις δεδομένων, ενώ οι κατώτεροι συνεργοί υποστήριξαν ότι έκαναν μόνο ανοιχτές διαδικτυακές έρευνες και πίστευαν ότι οι πράξεις τους ήταν νόμιμες. Τα αστυνομικά έγγραφα δείχνουν ότι κάποιοι από τους βασικούς υπόπτους ισχυρίστηκαν πως ενεργούσαν με τη σιωπηρή έγκριση του ιταλικού κράτους.

Ύστερα από μήνες ανακρίσεων και διαπραγματεύσεων, 15 από τους κατηγορουμένους αναμένεται να απολογηθούν στην πρώτη ακρόαση που αναμένεται για τον Οκτώβριο.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σοκ, όχι μόνο λόγω της εμπιστευτικότητας των δεδομένων αλλά και λόγω της υψηλής θέσης των στόχων, στους οποίους περιλαμβάνονταν ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι και ο Ινιάτσιο Λα Ρούσα, συνιδρυτής του κυβερνώντος κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας και πρόεδρος της Γερουσίας.

Η ψηφιακή εποχή της «κομπρομάτ»

Το σκάνδαλο ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα: στην ψηφιακή εποχή, η ιδιωτικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, σχολιάζει το Politico.

Ενώ οι φάκελοι και τα «κομπρομάτ» (εκβιαστικά στοιχεία) υπήρξαν από παλιά εργαλεία πολιτικού πολέμου, σήμερα οι χάκερς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες ικανές να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες όσων λαμβάνουν αποφάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι μια πολιτική και επιχειρηματική τάξη εκτεθειμένη σε εξωτερικές πιέσεις, εντείνοντας τους φόβους για τη βιωσιμότητα των δημοκρατικών θεσμών σε μια εποχή όπου τα δεδομένα είναι ταυτόχρονα δύναμη και απειλή.

Από τον «σούπερ αστυνομικό» στον κυβερνοεγκληματία

Η φερόμενη εγκληματική ομάδα μπήκε στο στόχαστρο των αρχών το καλοκαίρι του 2022, από σπόντα.

Η αστυνομία παρακολουθούσε έναν Ιταλό μαφιόζο που κανόνισε συνάντηση με τον συνταξιούχο επιθεωρητή Καρμίνε Γκάλο σε ένα καφέ στο Μιλάνο. Ο Γκάλο, βετεράνος στις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, ήταν γνωστός στους αστυνομικούς κύκλους. Η συνάντηση φάνηκε ύποπτη και η παρακολούθησή του αποκάλυψε το ευρύτερο δίκτυο.

Ο Γκάλο, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2025, υπήρξε εξέχουσα μορφή στην ιταλική αστυνομία, έχοντας συμμετάσχει σε διάσημες υποθέσεις όπως η δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι το 1995 και η απαγωγή της επιχειρηματία Αλεσάντρα Σγαρέλα το 1997. Ωστόσο, η καριέρα του στιγματίστηκε από τις σχέσεις του με εγκληματικά δίκτυα και παρανομίες· Καταδικάστηκε τελικά με αναστολή για διαρροή κρατικών μυστικών.

Το 2019, ο Γκάλο συνίδρυσε την εταιρεία Equalize, που φιλοξενούσε τη βάση δεδομένων «Beyond», μαζί με τον επιχειρηματία Ενρίκο Πατζάλι.

Με τις επαφές του στην αστυνομία, ο Γκάλο εξασφάλιζε παράνομη πρόσβαση σε πληροφορίες που στη συνέχεια μεταπωλούσε ως «φακέλους φήμης» σε πελάτες με αμοιβές έως και 15.000 ευρώ.

Ο «όμορφος θείος»

Ο Πατζάλι, γνωστός ως «Zio Bello» (ο όμορφος θείος), ήταν επικεφαλής του εκθεσιακού κέντρου Fondazione Fiera Milano και διατηρούσε στενούς δεσμούς με δεξιούς πολιτικούς, μεταξύ αυτών τον Ατίλιο Φοντάνα, πρόεδρο της Λομβαρδίας.

Κατείχε το 95% της Equalize και, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στόχος του ήταν να προσελκύει μεγάλους πελάτες από πολυεθνικές και τράπεζες έως νομικά γραφεία. Μεταξύ των πελατών του φέρονται να ήταν η Barilla, η Heineken Italia και ο ενεργειακός κολοσσός Eni, η οποία πλήρωσε 377.000 ευρώ για υπηρεσίες «στρατηγικής υποστήριξης».

Η γέννηση του Beyond

Για να αυτοματοποιήσουν τη δημιουργία φακέλων, οι Γκάλο και Πατζάλι στράφηκαν στον Σαμουέλε Καλαμούτσι, τον αποκαλούμενο «καθηγητή», ο οποίος συγκρότησε μια ομάδα 30-40 προγραμματιστών, οι οποίοι λέγονταν «ragazzi» (παιδιά). Αυτοί δημιούργησαν την πλατφόρμα Beyond το 2022, έναν ψηφιακό «παντογνώστη» που συνέλεγε δεδομένα από το dark web και κρατικά δίκτυα.

Ο Καλαμούτσι καυχιόταν ότι διέθετε σκληρό δίσκο με 800.000 φακέλους. Το σχέδιο, σύμφωνα με τις υποκλοπές, ήταν να πουλούν πρόσβαση στη βάση μέσω συνδρομών σε εταιρείες όπως Dentons, Deloitte, KPMG και EY.

Το τέλος της επιχείρησης

Τον Οκτώβριο του 2024, οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα βασικά μέλη και ερεύνησαν δεκάδες άλλα, απαγγέλλοντας κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κυβερνοπειρατεία, διαφθορά και παραβίαση κρατικών μυστικών.

Η υπόθεση συγκλόνισε την Ιταλία. Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι μίλησε για «παρέμβαση στους κανόνες της δημοκρατίας», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Ρέντσι προειδοποίησε ότι η Equalize είχε στενές σχέσεις με δεξιούς πολιτικούς κύκλους.

Η Equalize διαλύθηκε τον Μάρτιο του 2025, όμως πολλοί από τους εμπλεκόμενους εργάζονται πλέον στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Παρά την έκταση του σκανδάλου, πολλά παραμένουν αδιευκρίνιστα, ιδίως το αν και σε ποιο βαθμό ιταλικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ή κάλυπταν τις δραστηριότητες της ομάδας.

Ο ιστορικός Τζοβάνι Ορσίνα σχολίασε: «Η συλλογή πληροφοριών για πολιτικούς αντιπάλους έχει γίνει ιταλική παράδοση. Υπονομεύει τη δημοκρατία και ενισχύει την πεποίθηση ότι στην Ιταλία δεν βρίσκεις ποτέ την αλήθεια».

Ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Φράνκο Γκαμπριέλι πρόσθεσε: «Ακόμα και οι αυστηρότερες ποινές δεν θα σταματήσουν τέτοιες πρακτικές· απλώς αυξάνουν το κόστος. Είναι ανθρώπινη φύση».

