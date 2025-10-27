Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση 20 Eurofighter στην «απομονωμένη» Τουρκία

Οι δηλώσεις Στάρμερ έγιναν με φόντο δύο Eurofighter που είχε στείλει νωρίτερα η Βρετανία στην Άγκυρα.

Για μια πραγματικά «καλή μέρα για το Ηνωμένο Βασίλειο» έκανε λόγο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας με ανάρτησή του στο X, την πώληση 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, έναντι 8 δισ. λιρών.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Οι δηλώσεις Στάρμερ έγιναν με φόντο δύο Eurofighter που είχε στείλει νωρίτερα η Βρετανία στην Άγκυρα. Δεν διευκρινίζεται αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν σήμερα τη σχετική συμφωνία. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και ότι η Τουρκία δεν είναι καθόλου απομονωμένη από τη Δύση – το αντίθετο μάλιστα.

Νωρίτερα, ο Στάρμερ είχε περάσει την πύλη του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τον υποδέχεται με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς. Μετά την τελετή υποδοχής οι δύο ηγέτες πέρασαν στην κατ' ιδίαν συνάντηση και στις διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο και δηλώσεις στον Τύπο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός της Άγκυρας για την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπει ένα «μείγμα» 40 - 40 - 40 -δηλ. Eurofighters, F35, και το τουρκικής κατασκευής KAAN.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να θέσει θέμα αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 Eurofighter από τις δύο χώρες. Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.