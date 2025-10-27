Έκλεισαν δύο αεροδρόμια της Μόσχας εξαιτίας ουκρανικών drones

Τα Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι έκλεισαν για περίπου 2,5 ώρες για λόγους ασφαλείας.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το βράδυ της Κυριακής δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ενώ για λόγους ασφαλείας έκλεισαν δύο από τα τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μέσα σε διάστημα έξι ωρών, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 34 εχθρικά drones, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Λίγο τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) έκλεισαν για περίπου 2,5 ώρες τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Νοτιότερα, στην περιφέρεια Τούλα καταρρίφθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 24 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάεφ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές κατά την επιδρομή των ουκρανικών drones. Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν την πλήρη κλίμακα των ζημιών εξαιτίας ουκρανικών επιθέσεων στη χώρα, εκτός εάν αφορούν πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από ουκρανικής πλευράς. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις του αποσκοπούν στην καταστροφή υποδομών που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διεξαγωγή των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Καταρρίφθηκαν 193 ουκρανικά drones

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 193 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 34 drones που είχαν στοχοποιήσει τη Μόσχα, αλλά και 47 drones πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά ρωσικά σύνορα με την Ουκρανία, ένα ουκρανικό drone χτύπησε ένα μίνι λεωφορείο, σκοτώνοντας τον οδηγό του και τραυματίζοντας πέντε επιβάτες, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Τα drones που πετούσαν πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι ωρών, με έναρξη λίγο πριν από τις 22:00 χθες το βράδυ (τοπική ώρα Μόσχας), σύμφωνα με μία ανάρτηση στο Τelegram του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.