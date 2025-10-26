Το PKK αποσύρει όλες του τις δυνάμεις από την Τουρκία

Η κουρδική οργάνωση ανταρτών Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε σήμερα πως αποσύρει όλους τους μαχητές από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Firat.
«Θέτουμε σε εφαρμογή την απόσυρση όλων των δυνάμεών μας από το εσωτερικό της Τουρκίας» με 25 μαχητές, άνδρες και γυναίκες, να έχουν ήδη μετακινηθεί στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το κίνημα.
Στην ίδια ανακοίνωση, κάλεσε την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επανένταξη των αγωνιστών του στην πολιτική ζωή.
«Τα νομικά και πολιτικά μέτρα» που απαιτούνται από τη διαδικασία και οι νόμοι που είναι «αναγκαίο για τη συμμετοχή στη δημοκρατική πολιτική ζωή πρέπει να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση», σημείωσε το PKK, που άρχισε πριν από σχεδόν έναν διαδικασία αφοπλισμού και ειρήνης με το τουρκικό κράτος.
