Νίκη για την Κόνολι και την Αριστερά στις ιρλανδικές εκλογές

Η Κάθριν Κόνολι –η οποία κατέβηκε ως ανεξάρτητη αλλά στηρίχθηκε από την Αριστερά– είναι η νικήτρια των προεδρικών εκλογών της Ιρλανίας που διεξήχθησαν χθες, Παρασκευή.
Η Χέδερ Χάμφρις, μοναδική αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ, αναγνώρισε την ήττα της. «Η Κάθριν θα είναι μία πρόεδρος για όλους εμάς και θα είναι η πρόεδρός μου», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTE η Χέδερ Χάμφρις.
Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο Σάιμον Χάρις, ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.
Η 68χρονη Κόνολι ασκεί επί μακρόν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συντριπτικά φιλοευρωπαϊκή Ιρλανδία. Πρώην κλινική ψυχολόγος και δικηγόρος, η Κόνολι εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 2016 και διετέλεσε αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κάτω βουλής.
Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό, και ο/η κάτοχός της σπάνια χρησιμοποιεί τις εξουσίες του/της για να ελέγξει τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας.
