Ξεκάθαρο προβάδισμα της αριστερής Κάθριν Κόνολι για τις προεδρικές εκλογές της Ιρλανδίας

Η Κάθριν Κόνολι, βουλευτής από το 2016 η οποία υποστηρίχθηκε από την αριστερά στην Ιρλανδία, αναμένεται να είναι η επόμενη πρόεδρος της χώρας καθώς μέλη των κυβερνώντων κομμάτων κάνουν λόγο για ήττα.
Οι πρώτες πληροφορίες για τα αποτελέσματα μετά την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων στις 11:00 ώρα Ελλάδας δίνουν ευρύ προβάδισμα στην 68χρονη Κόνολι, που κατέβηκε στις χθεσινές εκλογές ως ανεξάρτητη υποψήφια. Η Κάθριν Κόνολι ασκεί επί μακρόν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συντριπτικά φιλοευρωπαϊκή Ιρλανδία.
«Φαίνεται όντως πιθανό ότι η Κάθριν Κόνολι θα εκλεγεί και τώρα προχωράμε με την εργασία να συνεργαστούμε μαζί της ως κυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Τζέιμς Λόουλες, μέλος του κόμματος Φιάνα Φέιλ, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE.
Η προεδρία της Ιρλανδίας είναι ένα αξίωμα κυρίως τιμητικό, και ο/η κάτοχός της σπάνια χρησιμοποιεί τις εξουσίες του/της για να ελέγξει τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας.
Η υπουργός Παιδείας Χέλεν Μάκεντι είπε επίσης από την πλευρά της πως φαίνεται ότι η Κόνολι θα είναι νικήτρια. Η υποψήφια του κεντροδεξιού κόμματός της, του Φίνε Γκάελ, Χέδερ Χάμφρις ήταν η μοναδική άλλη υποψήφια. Ο υποψήφιος του Φιάνα Φέιλ απέσυρε την υποψηφιότητά του μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές.
Η ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Ιβάνα Μπάσικ, που συμμετέχει στον αριστερό συνασπισμό ο οποίος υποστήριξε την υποψηφιότητα της Κόνολι, είπε πως είναι «σχεδόν σίγουρο» ότι η Κόνολι θα γίνει η 10η πρόεδρος της Ιρλανδίας.
Η Κόνολι, πρώην κλινική ψυχολόγος και δικηγόρος, εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 2016 και διετέλεσε αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κάτω βουλής.
Σε σύντομες δηλώσεις στο RTE στο κέντρο καταμέτρησης της κομητείας Γκόλγουεϊ απ΄όπου κατάγεται, η Κόνολι ευχαρίστησε όλους όσοι την ψήφισαν και είπε πως θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να εκπροσωπήσει εκείνους που δεν την ψήφισαν.
Τα τελικά αποτελέσματα είναι πιθανό να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.
