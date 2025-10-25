Δάνειο... γιοκ και απελπισία στη χρεοκοπημένη Ουκρανία

Δεν ξέρω πώς μπορούνε τα πράγματα στον κόσμο να πάνε χειρότερα απ’ όσο ήδη είναι, κι όμως να που πάνε – όχι μόνο στην Ουκρανία και τη μαρτυρική Παλαιστίνη, αλλά ακόμη και στην πίσω αυλή του γυμνού βασιλιά Ντόναλντ. Του αυτόκλητου «μεγάλου ειρηνοποιού» που, αφού νομιμοποίησε με μια ψεύτικη εκεχειρία τη συνεχιζόμενη γενοκτονία της Γάζας και τίναξε μόνος του στον αέρα την πολυδιαφημισμένη αλλά εν τέλει... παραμυθένια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής με τη Ρωσία, γκρέμισε χτες με τις μπουλντόζες του και τον μισό Λευκό Οίκο, για να τονώσει λίγο την πεσμένη ματαιοδοξία του...

Ομως το επίκεντρο της ύβρεως είναι οι Βρυξέλες. Εκεί που η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών ουσιαστικά υπερψήφισε χτες όχι μόνο την παράταση του «πολέμου δι’ αντιπροσώπου» με τη Ρωσία κυριολεκτικά μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, αλλά και τη ραγδαία επέκτασή του μέσω της εν ψυχρώ αρπαγής των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων και της διάθεσης τους για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας.

Τι κι αν οι περισσότεροι ειδικοί -περιλαμβανομένης της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ- προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι μια τέτοια πειρατική πράξη θα δυναμιτίσει όχι μόνο κάθε πιθανότητα μελλοντικής ρωσο-ευρωπαϊκής συμφιλίωσης, αλλά τα ίδια τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας; Τι κι αν το ίδιο το αφεντικό της συμμαχίας, ο Τραμπ, αλλά ακόμα και ο προκάτοχός του και αρχιτέκτονας του ουκρανικού δράματος, Τζο Μπάιντεν, αρνούνται πεισματικά να το πράξουν; Χαμπάρι δεν παίρνουν οι αχάμπαροι Ευρωπαίοι πολέμαρχοι της συμφοράς και με μπροστάρηδες τους... ρωσοφάγους Μακρόν και Μερτς, δύο ηγέτες που έχουν σπάσει όλα τα αρνητικά ρεκόρ δημοτικότητας στις χώρες τους, αλλά και τις άκαπνες αρχιστρατήγους, την Ούρσουλα και την Κάγια Κάλας που μόνο παλάσκες δεν έχουν φορέσει ακόμα, έφτασαν χτες μια ανάσα μακριά από μια απόφαση που σίγουρα θα είχε τρομακτικές συνέπειες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, για ολόκληρη την ήπειρό μας.

Αλλα δεν τα κατάφεραν. Τους εμπόδισε ο Βέλγος γίγαντας Μπαρτ ντε Βέμπερ! Ο φλαμανδικής καταγωγής πρωθυπουργός τον οποίο μέχρι χτες μεν δεν ήξερε ούτε η... μάνα του, αλλά παρά ταύτα όρθωσε το ανάστημά του στους πολεμοκάπηλους λέγοντάς τους απλά ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει: ότι στο Βέλγιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη ο κόσμος φωνάζει για την ακρίβεια και τη λιτότητα, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον συνεχιζόμενο πόλεμο και τα αυξημένα ενεργειακά και άλλα κόστη, και ο κυβερνητικός συνασπισμός του βρίσκεται σε αδιέξοδο για το οικονομικό μέλλον: «Φανταστείτε απλώς να πρέπει να πληρώσετε 180 δισεκατομμύρια ευρώ συν αποζημιώσεις τον επόμενο χρόνο ή σε δύο χρόνια. Αυτό είναι εντελώς τρελό!» είπε ο Ντε Βέμπερ, βάζοντας βέτο στα πειρατικά σχέδια – και γεια στο στόμα του!

Και έτσι το περιβόητο ευρωπαϊκό «δάνειο αποκατάστασης» προς την ντε φάκτο χρεοκοπημένη Ουκρανία πήγε στις καλένδες, την ώρα που ο Τραμπ έχει ουσιαστικά διακόψει κάθε χρηματοδότηση και έχει πασάρει τη λυπητερή στους Ευρωπαίους. Ποιος θα βάλει τώρα τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζεται ο Ζελένσκι για να συνεχίσει τον χαμένο του πόλεμο; Παρά την... κωλοτούμπα στο ζήτημα της συνόδου με τον Πούτιν και την ξαφνική ανακοίνωση νέων κυρώσεων ενάντια στη Μόσχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δεσμεύονται για καμία νέα οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο, σε μια στιγμή που ο Ζελένσκι δεν έχει χρήματα ούτε για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Οπως είπε ένας διπλωμάτης στο Politico, η κατάσταση για την Ουκρανία είναι πλέον απελπιστική: «Κανείς δεν θέλει να θεωρηθεί υπεύθυνος για το γεγονός ότι η Ουκρανία ξεμένει από χρήματα – αλλά δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για να τους στείλουμε αληθινά χρήματα».

Μιλάμε για καθαρή τρέλα: η Ευρώπη αρνείται να αποδεχτεί την ήττα της και έτσι προτιμά να αναλάβει το κόστος ενός πολέμου φθοράς που δεν μπορεί να συντηρήσει, αγοράζοντας (με χρήματα που δεν έχει) όπλα και πυρομαχικά από τις ΗΠΑ (που δεν έχουν αρκετά στις αποθήκες τους), για να τα δώσει στην Ουκρανία, που όμως δεν έχει πια αρκετούς εκπαιδευμένους στρατιώτες για να τα χρησιμοποιήσουν!

Και δεν είναι μόνο αυτό. «Αν δεν κάνεις ειρήνη τώρα, η χώρα σου θα παγώσει και θα καταστραφεί» φέρεται να είπε την περασμένη Παρασκευή ο κυνικός Ηγεμόνας στον «Ζέλε» – και για μία φορά ο... Μινχάουζεν Αμερικανός πρόεδρος έλεγε την αλήθεια: πέρα από τα συνεχή εδαφικά κέρδη τους και την ταυτόχρονη άλωση πέντε οχυρών πόλεων στο Ντονέτσκ, το Χάρκοβο και τη Ζαπορόζιε, οι «απασφαλισμένοι» Ρώσοι έχουν πυκνώσει ξανά τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας σε αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones στα διυλιστήριά τους. Κι αν για τους Ρώσους πολίτες οι αυξανόμενες ελλείψεις σε βενζίνη και ντίζελ αποτελούν έναν σημαντικό, αλλά διαχειρίσιμο ακόμη πονοκέφαλο, η συστηματική καταστροφή των ουκρανικών ενεργειακών δικτύων σημαίνει πως οι πολίτες της Ουκρανίας θα «ξυλιάσουν» τον χειμώνα που έρχεται, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδησσός που ήδη αντιμετωπίζουν διαδοχικά μπλακ άουτ.