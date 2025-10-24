Αποφυλακίστηκε κατά λάθος καταδικασμένος για σεξουαλικές επιθέσεις

Ένας άνδρας που είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία και τον Σεπτέμβριο καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση για σεξουαλικές επιθέσεις, αλλά αφέθηκε ελεύθερος... κατά λάθος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μέχρι να απελαθεί, ο 38χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή του Τσέλμσφορντ στην κομητεία Έσσεξ. Σοκαρισμένος από το σφάλμα των σωφρονιστικών αρχών στο Τσέλμσφορντ, ο βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. «Πρέπει να απελαθεί για τα εγκλήματά του, όχι να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.
Ο 38χρονος έφθασε στα τέλη Ιουνίου στη Βρετανία, διασχίζοντας τη Μάγχη με μια μικρή βάρκα. Τον Ιούλιο συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια γυναίκα στο προάστιο Έπινγκ του Λονδίνου.
Την ίδια ώρα, η υπόθεση είχε πυροδοτήσει κύμα ακροδεξιών, αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, ορισμένες από τις οποίες ήταν επεισοδιακές, έξω από το ξενοδοχείο Bell όπου διέμενε ο άνδρας μαζί με άλλους 130 αιτούντες άσυλο.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας