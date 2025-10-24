Αποφυλακίστηκε κατά λάθος καταδικασμένος για σεξουαλικές επιθέσεις

Ένας άνδρας που είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία και τον Σεπτέμβριο καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση για σεξουαλικές επιθέσεις, αλλά αφέθηκε ελεύθερος... κατά λάθος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μέχρι να απελαθεί, ο 38χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή του Τσέλμσφορντ στην κομητεία Έσσεξ. Σοκαρισμένος από το σφάλμα των σωφρονιστικών αρχών στο Τσέλμσφορντ, ο βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. «Πρέπει να απελαθεί για τα εγκλήματά του, όχι να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.

Ο 38χρονος έφθασε στα τέλη Ιουνίου στη Βρετανία, διασχίζοντας τη Μάγχη με μια μικρή βάρκα. Τον Ιούλιο συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια γυναίκα στο προάστιο Έπινγκ του Λονδίνου.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση είχε πυροδοτήσει κύμα ακροδεξιών, αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, ορισμένες από τις οποίες ήταν επεισοδιακές, έξω από το ξενοδοχείο Bell όπου διέμενε ο άνδρας μαζί με άλλους 130 αιτούντες άσυλο.