Ναυάγιο στην Τουρκία, τουλάχιστον 14 πρόσφυγες νεκροί

Τραγωδία με τουλάχιστον 14 νεκρούς καταγράφηκε, το βράδυ της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου, ανοικτά των ακτών της Αλικαρνασσού, στη νοτιοδυτική Τουρκία, όταν βυθίστηκε φουσκωτή λέμβος που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες.

Η τουρκική ακτοφυλακή ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από κλήση λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ενός Αφγανού που κατόρθωσε να φτάσει σε βραχώδη περιοχή και τηλεφώνησε ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φουσκωτή λέμβος με 18 μετανάστες και πρόσφυγες βυθίστηκε δέκα λεπτά μετά την αναχώρησή της. Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής ανέσυραν τις σορούς 14 ατόμων, ενώ διεσώθησαν άλλα δύο άτομα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου.