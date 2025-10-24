Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ στην Κίνα

Η προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στην Κίνα ακυρώθηκε σήμερα, καθώς η κινεζική πλευρά δεν επιβεβαίωσε κανένα ραντεβού εκτός από αυτό με τον ομόλογό του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Κάτριν Ντεσάουερ, ο κ. Βάντεφουλ επρόκειτο να αναχωρήσει για την Κίνα την Κυριακή και να παραμείνει στη χώρα έως την Τρίτη. Η κινεζική πλευρά ωστόσο δεν είχε επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα καμία συνάντηση, εκτός από αυτήν με τον κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι και η επίσκεψη «αναβάλλεται για μεταγενέστερη ημερομηνία», δήλωσε η κυρία Ντεσάουερ, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει ποια από τις δύο χώρες ακύρωσε τελικά την επίσκεψη και σημειώνοντας μόνο ότι η Γερμανία «λυπάται για αυτή την εξέλιξη, δεδομένου και του γεγονότος ότι η Κίνα είναι η χώρα η οποία ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στην Ρωσία σχετικά με τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας». Επιπλέον, όπως είπε, «υπήρχαν πολλά θέματα που η Γερμανία θα ήθελε να συζητήσει με την κινεζική πλευρά».

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται πάντως να έχουν τηλεφωνική συνομιλία το προσεχές διάστημα.

Πριν από την επίσκεψη, το Πεκίνο είχε επικρίνει την στάση της Γερμανίας στο ζήτημα της Ταϊβάν. «Η απαίτηση για διατήρηση του status quo στην περιοχή χωρίς την απόρριψη της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν ισοδυναμεί με υποστήριξη των δραστηριοτήτων ανεξαρτησίας της Ταϊβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν και τόνισε ότι η Κίνα καλεί την Γερμανία «να λάβει σαφή και αποφασιστική θέση έναντι οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων οι οποίες προωθούν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να τηρήσει αυστηρά την αρχή της "μίας Κίνας"», σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται μόνο η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και όχι η Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

Η Γερμανία από την άλλη πλευρά δεν αναγνωρίζει την αρχή της «μίας Κίνας» όπως την ορίζει το Πεκίνο, αλλά ακολουθεί μια δική της ερμηνεία, η οποία της επιτρέπει ταυτόχρονα να διατηρεί κυβερνητικές επαφές με την Ταϊβάν.