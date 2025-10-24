«Κρεσέντο» αυταρχισμού από Ερντογάν: Δίωξη Ιμάμογλου για κατασκοπεία

Ποια στοιχεία επικαλούνται οι Τούρκοι εισαγγελείς για να στηρίξουν την κατηγορία • Για «το τελικό στάδιο του αυταρχισμού» μιλούν στελέχη του CHP • Αθωώθηκε για την υποτιθέμενη εκλογική απάτη το κόμμα και απορρίφθηκε το αίτημα για θέση του εκτός νόμου

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου είναι πλέον αντιμέτωπος με νέα έρευνα για κατασκοπεία, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο για υπόθεση διαφθοράς. Η έρευνα βάσει της οποίας απαγγέλθηκε η κατηγορία κατασκοπείας, προέκυψε μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που ανακτήθηκαν από το τηλέφωνο, του -επίσης κατηγορούμενου για κατασκοπεία- Χουσεΐν Γκιουν, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο. Οι εισαγγελείς επικαλούμενοι τα μηνύματα αυτά, ισχυρίζονται ότι κατά τις τοπικές εκλογές του 2019, ο Ιμάμογλου συντόνισε την προεκλογική του εκστρατεία σε συνεργασία με την τρομοκρατική οργάνωση FETÖ και ορισμένες ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, εμπλεκόμενος, όπως υποστηρίζουν, σε προσπάθειες χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας. Ενέργειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, συνιστούν κατασκοπεία.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Γκιουν επικοινώνησε με τον σύμβουλο του Ιμάμογλου Νετζατί Οζκάν, για σειρά οδηγιών. Η ανακοίνωση υποστήριξε επίσης ότι ο Μερντάν Γιανάρνταγ, διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού Tele1 στον οποίο εισέβαλαν οι Τούρκοι αστυνομικοί, διατηρούσε εκτενή αλληλογραφία με τον Γκιουν σχετικά με δραστηριότητες κατασκοπείας. Η εξέταση του κρυπτογραφημένου τηλεφώνου και των χειρόγραφων σημειώσεων του Γκιουν φέρεται να αποκάλυψε εικόνες στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών, καθώς και φωτογραφίες διαβατηρίων Ισραηλινών πολιτών που φέρονται να δραστηριοποιούνται σε στρατιωτικούς ή πολιτικούς κύκλους.

Οι ερευνητές υποστήριξαν επίσης ότι ο Γκιουν βρισκόταν σε συχνή επαφή με μέλη της FETÖ και διάφορους ξένους προξενικούς αξιωματούχους, και ότι ο Ιμάμογλου και ο Γκιουν είχαν άμεση επικοινωνία και συμμετείχαν σε κοινές συναντήσεις.

Οι εισαγγελείς έχουν εκδώσει εντάλματα σύλληψης για 13 άτομα στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, ενώ ο Ιμάμογλου και ο σύμβουλός του Νετζάτι Οζκάν, που ήδη κρατούνται για κατηγορίες διαφθοράς, αναμένεται να προσαχθούν εκ νέου ενώπιον των εισαγγελέων για περαιτέρω ανάκριση.

Πέρα από τις κατηγορίες για διαφθορά και κατασκοπεία, ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει ξεχωριστά κατηγορητήρια για φερόμενη πλαστογράφηση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, προσβολή μάρτυρα-ειδικού, και άλλες παραβάσεις, ορισμένες από τις οποίες επισύρουν πιθανές ποινές φυλάκισης και απαγόρευση συμμετοχής στην πολιτική.

Ο Ιμάμογλου και το CHP έχουν απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενες και μέρος μιας εκστρατείας εναντίον του δημοφιλούς στελέχους της αντιπολίτευσης, με ανώτερα στελέχη του κόμματος να περιγράφουν την πρόσφατη έρευνα για κατασκοπεία ως «το τελικό στάδιο του αυταρχισμού».

Αθωώθηκε για την υποτιθέμενη εκλογική απάτη το CHP

Εν τω μεταξύ πάντως, τουρκικό δικαστήριο απέρριψε την Παρασκευή τις κατηγορίες περί «εκλογικής απάτης» κατά τη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στο συνέδριό του το 2023, κατηγορίες οι οποίες αν γίνονταν δεκτές από το δικαστήριο θα οδηγούσαν στην άρση της νομιμότητας της ηγεσίας του CHP και την καθαίρεση του ηγέτη του Οζγκιούρ Εζέλ.

Επικριτές της κυβέρνησης Ερντογάν κατήγγειλαν ότι η δικαστική δίωξη είχε ως στόχο την αποδυνάμωση του CHP, του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, που κατήγαγε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2024 και αυξάνει την δύναμή του σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο ίδιος ο Οζγκιούρ Εζέλ είχε χαρακτηρίσει τη δίωξη «δικαστικό πραξικόπημα» κατά του CHP».

Η δικαστική απόφαση ανακοινώνεται έπειτα από σωρεία διώξεων κατά του CHP και των στελεχών του κατά τον τελευταίο χρόνο που έχει οδηγήσει πλήθος αξιωματούχων και αιρετών του κεμαλικού κόμματος στη φυλακή. Αν το δικαστήριο έκρινε υπέρ της άρσης της νομιμότητας της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα δημιουργούσε αποδιοργάνωση και διχόνοια στις τάξεις του μεγάλου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, ενισχύοντας τη θέση του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης ενισχύθηκε κατά 3,4%, όπως και η τουρκική λίρα.