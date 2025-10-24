Ο Πάπας και ο Κάρολος ενισχύουν τον οικουμενικό διάλογο

Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε σε κοινή λειτουργία με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Καπέλα Σιστίνα, σε μια κίνηση που φέρνει ακόμα πιο κοντά την Εκκλησία της Αγγλίας με εκείνη της Ρώμης ● Μία από τις μεγαλύτερες διαφορές που παραμένουν μεταξύ των δύο Εκκλησιών είναι το δικαίωμα των γυναικών να ιερουργούν

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την ενότητα των χριστιανών. Η χθεσινή επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα χθες στο Βατικανό είχε κύριας σημασίας θρησκευτικό χαρακτήρα. Στη συνάντησή τους, στην ιδιωτική βιβλιοθήκη του Ποντίφικα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Βρετανός εστεμμένος με τη σύζυγό του αναφέρθηκαν αναλυτικά στην ανάγκη προστασίας του πλανήτη και στο πώς πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φτώχειας. Αμέσως μετά, όμως, ο Αγιος Πατέρας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Γιoρκ και το βασιλικό ζεύγος, μετέβησαν στην Καπέλα Σιστίνα για μια κοινή, οικουμενική λειτουργία υπέρ της φροντίδας της Πλάσης. Είναι η πρώτη φορά που μπόρεσε να τελεσθεί, εδώ και σχεδόν πέντε αιώνες. Από τότε, δηλαδή, που η Εκκλησία της Αγγλίας αποσχίστηκε από εκείνη της Ρώμης, με απόφαση του Ερρίκου Η’, ο οποίος έτσι μπόρεσε να παντρευτεί την Aννα Μπόλεϊν, ακυρώνοντας τον πρώτο του γάμο.

Ο Κάρολος συμμετείχε στην τελετή και ως αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Χοροστάτησαν ο Πάπας Λέων με τον αρχιεπίσκοπο του Γιoρκ και αναγνώστηκαν προσευχές στα λατινικά και στα αγγλικά. Επισήμως, η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μουλάλι, δεν ήρθε στη Ρώμη διότι πρόκειται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα σε πέντε μήνες. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, όμως, δεν είναι τυχαίο το ότι η σημαντική αυτή επίσκεψη οργανώθηκε τώρα, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εκλογή του ίδιου του Λέοντα, τον περασμένο Μάιο. Μια από τις κύριες αιτίες εντοπίζεται μάλλον στο ότι δεν θα ήταν και τόσο εύκολο για την Εκκλησία της Ρώμης να σταθεί ο Αμερικανός Ποντίφικας -μέσα στη Σιξτίνα- δίπλα στην πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο των Αγγλικανών. Το συγκεκριμένο θέμα, άλλωστε, δηλαδή το δικαίωμα των γυναικών να ιερουργούν, είναι μια από τις κύριες πρακτικής υφής διαφορές μεταξύ Καθολικών και Αγγλικανών. Οι οποίοι, κατά τα άλλα, δεν έχουν καμία δογματική διαφωνία που να τους χωρίζει. Οπως και να ’χει, πάντως, η χθεσινή τελετή και η παρουσία του Πάπα δείχνει την ξεκάθαρη βούληση του Βατικανού να συνεχίσει να ακολουθεί την οδό του διαλόγου με τις «αδελφές χριστιανικές εκκλησίες», έχοντας τελικό στόχο την επανένωση. Με αυτό το πνεύμα, άλλωστε, ο Πάπας Πρέβοστ πρόκειται να επισκεφθεί στο τέλος Νοεμβρίου το Φανάρι και να μεταβεί, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στη Νίκαια της Μικράς Ασίας για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του Χριστιανισμού.

Πριν αναχωρήσει από την Αιώνια Πόλη, τέλος, ο Κάρολος επισκέφθηκε τη βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, όπου ανακηρύχθηκε μέλος καθολικής αδελφότητας και παρακολούθησε την τελετή από στασίδι, το οποίο φτιάχτηκε ειδικά γι’ αυτόν, με ξύλο καρύδας και το οικόσημο της οικογένειάς του.