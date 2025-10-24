Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 24.3°
3 BF
70%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
26.0° 22.4°
1 BF
52%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.0°
4 BF
72%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
5 BF
88%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.0° 22.0°
0 BF
74%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
31%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
3 BF
50%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 26.9°
3 BF
35%
Μυτιλήνη
Αραιές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.9°
4 BF
71%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
5 BF
78%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.7° 20.4°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.8°
2 BF
56%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
26°C
26.2° 25.6°
2 BF
53%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.3° 23.8°
2 BF
83%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.1° 25.8°
4 BF
47%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.3° 19.9°
1 BF
84%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
100%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
1 BF
45%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
zelenskyy
(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

«Πρόθυμοι» στο Λονδίνο για μίτινγκ με Ζελένσκι 

ΕΥΡΩΠΗ
Μαρία Ψαρά

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες κατευθύνονται σήμερα στο Λονδίνο για μια «συνασπισμό των προθύμων».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, φιλοξενεί τον Ζελένσκι στο Νο. της Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα το πρωί.

Στη συνέχεια, θα συναντηθούν με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε (μόλις ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον), προτού καθίσουν για την 90λεπτη τηλεφωνική συνομιλία, την οποία θα συμπροεδρεύσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στις 4 μ.μ.

Ο Φρίντριχ Μερτς δε θα είναι εκεί: η Γερμανία θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Στη συνέχεια η Συμμαχία των Προθύμων θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 7 ώρα Ελλάδας. Ομιλητές θα είναι ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Πρόθυμοι» στο Λονδίνο για μίτινγκ με Ζελένσκι 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual