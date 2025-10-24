«Πρόθυμοι» στο Λονδίνο για μίτινγκ με Ζελένσκι 

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες κατευθύνονται σήμερα στο Λονδίνο για μια «συνασπισμό των προθύμων».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, φιλοξενεί τον Ζελένσκι στο Νο. της Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα το πρωί.

Στη συνέχεια, θα συναντηθούν με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε (μόλις ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον), προτού καθίσουν για την 90λεπτη τηλεφωνική συνομιλία, την οποία θα συμπροεδρεύσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στις 4 μ.μ.

Ο Φρίντριχ Μερτς δε θα είναι εκεί: η Γερμανία θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Στη συνέχεια η Συμμαχία των Προθύμων θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 7 ώρα Ελλάδας. Ομιλητές θα είναι ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος.