Ο Στάρμερ καλεί τους πρόθυμους να δώσουν κι άλλα όπλα στον Ζελένσκι

Συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στο Λονδίνο, παρουσία Ζελένσκι • Ο Βρετανός πρωθυπουργός ζητά να χρηματοδοτήσουν έναν πόλεμο που θεωρητικά θέλουν να τελειώσει • Στην ατζέντα και η «επιτάχυνση» του βρετανικού προγράμματος κατασκευής 5.000 πυραύλων προορισμένων για το Κίεβο.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έχει σκοπό να καλέσει σήμερα τις χώρες μέλη της «συμμαχίας των προθύμων» που υποστηρίζουν την Ουκρανία, να «αυξήσουν τις δωρεές» οπλικών συστημάτων μακράς εμβέλειας στο Κίεβο κατά τη διάρκεια συνάντησης που οργανώνεται στο Λονδίνο σήμερα, με παρόντα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ζήτημα της αμέριστης στήριξης στον πόλεμο άλλωστε αποφασίστηκε και στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις στο ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Πήραν τον ανήφορο οι τιμές πετρελαίου μετά τις τραμπικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των ρωσικών ενεργειακών εταιρειών, Rosneft και Lukoil.https://t.co/OxqRP5I7x2 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 23, 2025

Στο Λονδίνο αναμένονται επίσης η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, ο ομόλογός της της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του κ. Στάρμερ.

Άλλοι είκοσι ηγέτες – ανάμεσά τους θα είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν – αναμένεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες μέσω βιντεοσυνδέσεων, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Στη συμμαχία των προθύμων αυτή συμμετέχουν 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Την συνδιευθύνουν οι κ.κ. Στάρμερ και Μακρόν.

«Να τελειώνει η δουλειά»

«Ο πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει τους ηγέτες να βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», εξήγησαν οι υπηρεσίες του στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Πέρα από την ενίσχυση των κυρώσεων στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες ο Στάρμερ θα καλέσει τους εταίρους του να «τελειώσουν τη δουλειά με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ρωσικοί πόροι για να αποδεσμευτούν δισεκατομμύρια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ουκρανική άμυνα και να αυξήσουν τις δωρεές (οπλικών) συστημάτων μακράς εμβέλειας».

Οι ευρωπαίοι προμηθεύουν ήδη πυραύλους συγκριτικά μεγάλης εμβέλειας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ιδίως γαλλικούς SCALP και βρετανικούς Storm Shadow, αλλά σε μικρές ποσότητες.

Η Ουκρανία, που παράγει κι αυτή κάποιους πυραύλους του τύπου αυτού (Neptune, Flamingo) ζητεί αντίθετα επίμονα, χωρίς επιτυχία, γερμανικούς πυραύλους Taurus. Ενώ οι ΗΠΑ αρνούνται ως τώρα να παραδώσουν πυραύλους Tomahawk, όπως ήλπιζε ο κ. Ζελένσκι.

Ο Στάρμερ αναμένεται ακόμη να ανακοινώσει «επιτάχυνση» του βρετανικού προγράμματος κατασκευής 5.000 πυραύλων προορισμένων για την άμυνα της Ουκρανίας.

Κάπου 140 από αυτούς τους «ελαφρείς πυραύλους πολλαπλών ρόλων» αναμένεται να παραδοθούν μέσα στον χειμώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.