Τι είπε ο Μητσοτάκης για άμυνα, ενέργεια και στεγαστικό από τις Βρυξέλλες

Προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., η οποία σημειωτέον εκτιμάται ως χαμηλών προσδοκιών καθώς δεν πρόκειται να καταλήξει σε κάποια συμφωνία πέραν της έγκρισης του οργανογράμματος για την άμυνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικεντρώθηκε σε τρία ζητήματα: αυτά της άμυνας, της ενέργειας και του στεγαστικού προβλήματος.

Η αντιπυραυλική θωράκιση

«Από τα πολλά ζητήματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη του ευρωπαϊκού συμβουλίου επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρία αφορά τα θέματα της άμυνας είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάδειξης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας, όπως η αντιπυραυλική θωράκιση της Ε.Ε.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στις κάμερες, προσθέτοντας: «Να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι στα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. Αυτό ήταν κάτι που αποτελούσε πάγια ελληνική θέση. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ελληνικές πρωτοβουλίες όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται να αποκτούν την δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της ευρωπαϊκής ένωσης όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες».

Στόχος οι χαμηλές τιμές ενέργειας

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., η οποία όπως σημείωσε προϋποθέτει χαμηλές τιμές ενέργειας.

«Ευρωπαΐκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές ανάμεσα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται. Και η ευρωπαΐκή επιτροπή είχε αναλάβει συγκεκριμένες ναι δεσμεύσεις για το πως μπορούμε στην Ελλάδα να πετύχουμε χαμηλές τιμές ενέργειας ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις που λειτουργούν εις βάρος κάποιον κρατών μελών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ευρωπαϊκούς πόρους για το Στεγαστικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την ευρωπαϊκή διάσταση του στεγαστικού προβλήματος, επισημαίνοντας πως για αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να βρεθούν κονδύλια για τον μετριασμό των επιπτώσεων του προβλήματος της στέγης.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσω το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά να υπενθυμίσω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο στους ενοικιαστές στην πατρίδα μας. Είναι όμως σημαντικό να εξηγήσουμε ότι αυτό το θέμα έχει και μια ευρωπαΐκή διάσταση και να σκέφτομαι με ποιο τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενοίκιο. Πρέπει είναι οι ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ικανοποίηση για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Την ικανοποίησή του εξέφρασε για το 19ο πακέτο κυρώσεων που θα επιβάλλει η Ε.Ε. στη Ρωσία: «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν και να αυξήσουν την πίεση στείρωση ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών είναι καλοδεχούμενος», τόνισε ο πρωθυπουργός.