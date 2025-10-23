Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στο «άκυρο» Τραμπ

Πώς απαντά στις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις που θα περιλαμβάνουν απαγόρευση εισαγωγής του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου • «Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν να αποδεχτούν το γεγονός ότι οι κυρώσεις τους δεν αποδίδουν».

Η Μόσχα απάντησε σήμερα στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλει κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, ενώ ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ο Τραμπ έλυσε τον «γρίφο» της συνάντησής του με τον Πούτιν • Δεν πάει στην Ουγγαρία, «δεν θα φτάναμε εκεί που πρέπει» • Επανέρχεται σε κυρώσεις εναντίον της Μόσχας για να την πιέσει να υποχωρήσει σε όρους που η ίδια θεωρεί αδιαπραγμάτευτους.https://t.co/8VdlOoA3iH — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 23, 2025

Σημειώνεται ότι και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν επίσημα το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, που θα περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγής του -φθηνού- ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας χαρακτήρισε τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις ως αντιπαραγωγικές, ενώ δήλωσε πως παραμένει δεσμευμένο να συνεχίσει τις επαφές με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Αυτό το βήμα είναι αντιπαραγωγικό από την άποψη της εξεύρεσης ειρήνης στην Ουκρανία» ήταν η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου. Όσον αφορά το πολεμικό μέτωπο με την Ουκρανία το ΥΠΕΞ της Ρωσίας ανέφερε ότι «οι ρωσικοί στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι» και ότι «πρέπει να επιλυθούν οι ριζικές αιτίες της σύγκρουσης».

Επιπλέον, λίγη ώρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής, το ρωσικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ λειτουργούν κυρίως εις βάρος του ίδιου του ευρωπαϊκού μπλοκ, προσθέτοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη απλά δεν μπορούν να αποδεχθούν το γεγονός ότι οι κυρώσεις τους δεν αποδίδουν.

«Πράξη πολέμου»

Παράλληλα, ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η ακύρωση από την κυβέρνηση Τραμπ της Συνόδου στη Βουδαπέστη και η επιβολή κυρώσεων στις πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται «σε τροχιά πολέμου» με τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ είναι εχθρός μας και ο φλύαρος “ειρηνοποιός” τους έχει πλέον εμπλακεί πλήρως σε τροχιά πολέμου με τη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram.

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αποτελούν πράξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη», κατέληξε.