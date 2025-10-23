Τρίτη νύχτα ταραχών από ακροδεξιούς στο Δουβλίνο - Επεισόδια κοντά σε ξενοδοχείο αιτούντων άσυλο

Συγκρούσεις ξέσπασαν ξανά χθες, Τετάρτη στην ιρλανδική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια αντιμεταναστευτικών κινητοποιήσεων στο ξενοδοχείο Citywest ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας, με την αστυνομία να ανακοινώνει 23 συλλήψεις.
Δύο μέλη της ιρλανδικής αστυνομικής υπηρεσίας, An Garda Síochána μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που υπέστησαν από πυροτεχνήματα και πέτρες. Ο ένας από τους τραυματίες χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα μπουκάλι, ενώ ο άλλος υπέστη τραύμα στον ώμο.
Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν στον απόηχο φερόμενης επίθεσης εναντίον 10χρονου κοριτσιού για την κατηγορείται ένας άνδρας του οποίου τα στοιχεία, εξαιτίας της φύσης του εγκλήματος, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο μια διαρροή πως αναζητείται διερμηνέας αραβικών για να συμμετέχει στις έρευνες ήταν αρκετοί για να κινητοποιήσει τους ακροδεξιούς.
Εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών, συγκεντρώθηκαν κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο σε μια περιοχή δυτικά του Δουβλίνου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.
Το απόγευμα της Τετάρτης, κάποιοι από αυτούς ξεκίνησαν να πετούν φωτοβολίδες, γυάλινα μπουκάλια και ξύλινες σανίδες. Υπήρξαν και βανδαλισμοί στην περιοχή γύρω από τη στάση του τραμ Saggart Luas, όπως μεταδίδει ο Guardian.
Οι διαδηλωτές προσπάθησαν επίσης να επιτεθούν κατά των αστυνομικών δυνάμεων με άμαξα με άλογα και ποδήλατα scrambler.
Η εφημερίδα Irish Times, που δημοσιοποίησε βίντεο του φλεγόμενου οχήματος της αστυνομίας, μεταδίδει ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση.
«Η εργαλειοποίηση ενός εγκλήματος από ορισμένους που θέλουν να σπείρουν τη διχόνοια στην κοινωνία μας δεν είναι απροσδόκητη», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’Κάλαχαν. «Είναι απαράδεκτη και η αντίδραση θα είναι δυναμική», τόνισε.
Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως ένας άνδρας, περίπου 20 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για την επίθεση εναντίον ανήλικου κοριτσιού.
Η πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Σιν Φέιν δήλωσε στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ότι σε βάρος του συλληφθέντα είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης τον Μάρτιο.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ο’Κάλαχαν ζήτησε λεπτομερή αναφορά για τη διαχείριση του αιτήματος ασύλου που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος στην υπόθεση.
