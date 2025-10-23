Έκρηξη σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία, εννέα νεκροί

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι κατάφερε πλήγμα σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών που απέχει 1.800 χλμ. από τα σύνορά της • Η Μόσχα δεν επιβεβαιώνει ότι το πολύνεκρο δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.

Εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους και τραυμάτισαν σοβαρά άλλους πέντε, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας.

Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφτηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.

Meanwhile in the outskirts of Russia’s Chelyabinsk.



Reportedly, it’s a local major military production enterprise, and the Russian city is hearing air raid sirens.



That’s about 1,800 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/MecDqBMKUk — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 22, 2025

Ο Τέξλερ ανέφερε πως δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.

Explosion reported at Plastmass military plant in Kopeysk, Chelyabinsk Oblast, Russia



The regional governor confirmed the explosion "at one of Kopeysk's enterprises," while, after the explosion, a drone threat alert was announced.

📹Supernova+ pic.twitter.com/TkUTuZhzrg — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 22, 2025

Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.