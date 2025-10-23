Ακύρωσε το ταξίδι στη Βουδαπέστη, επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Τραμπ έλυσε τον «γρίφο» της πολυδιαφημισμένης συνάντησής του με τον Πούτιν • Δεν πάει στην Ουγγαρία, «δεν θα φτάναμε εκεί που πρέπει» • Επανέρχεται στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας για να την πιέσει να υποχωρήσει σε όρους που η ίδια θεωρεί αδιαπραγμάτευτους.

Στον «πάγο» μένουν οι επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, καθώς ο τελευταίος ανακοίνωσε χθες την ακύρωση του πολυαναμενόμενου τετ α τετ στη Βουδαπέστη, ως μία ύστατη προσπάθεια να τερματιστεί ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος.

Η ματαίωση της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ακουγόταν εδώ και μέρες, όσο η διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο ηγετών μεγάλωνε ολοένα και περισσότερο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι βασικό «αγκάθι» παραμένει η άρνηση της Μόσχας να σταματήσει τις μάχες κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Χθες, ο Τραμπ «έλυσε τον γρίφο», ανακοινώνοντας πως η συνάντηση ακυρώνεται διότι δεν αισθανόταν πως θα οδηγούσε «εκεί που πρέπει να πάμε», πως οι συζητήσεις με τον Πούτιν δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

Μάλιστα, ανακοίνωσε νέες κυρώσεις, που χαρακτήρισε «τεράστιες», σε ρωσικούς ομίλους του τομέα της ενέργειας για να αναγκάσει, όπως ελπίζει, τη Μόσχα να βάλει νερό στο κρασί της και να υποχωρήσει σε κάποιους όρους για τον τερματισμό του ουκρανικού, που από την πλευρά της θεωρεί αδιαπραγμάτευτους.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για ακόμη πιο σκληρές κυρώσεις στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και συζητά την αξιοποίηση δεσμευμένων κρατικών ρωσικών κεφαλαίων προς όφελος της Ουκρανίας, παρά τις επιφυλάξεις.

Κυρώσεις στους ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil

«Είναι τεράστιες κυρώσεις (...) Ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», είπε ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ανακοίνωση που χαιρέτισε μερικές ώρες αργότερα η Όλγα Στεφανίσινα, η πρεσβεύτρια της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον. «Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η Στεφανίσινα μέσω X.

Ο Τραμπ, που απέφευγε για μήνες να πάρει απόφαση για τις νέες κυρώσεις αυτές, στηλίτευσε χθες το ότι οι συζητήσεις του με τον Πούτιν δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά», την επομένη της αναβολής επ’ αόριστον της συνόδου κορυφής που προγραμματιζόταν να κάνουν στη Βουδαπέστη, προς μεγάλη ενόχληση των Βρυξελλών.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, κάνουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε.

«Ακύρωσα τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Δεν ένιωθα καλά γι’ αυτή. Δεν ένιωθα πως θα μας πήγαινε εκεί που πρέπει να πάμε. Έτσι την ακύρωσα, αλλά θα την κάνουμε στο μέλλον», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε την απόφαση του Μπέσεντ, λέγοντας πως αυτό «αποτελεί σαφές μήνυμα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού» ενώ πρόσθεσε πως η ΕΕ θα συνεχίσει να ασκεί πίεση «στον επιτιθέμενο», εννοώντας τη Ρωσία.

Appreciated this evening’s call with @SecScottBessent and the Treasury decision to sanction major Russian oil companies in the face of Russia’s lack of commitment to the peace process.



With the imminent adoption of the EU’s 19th package, this is a clear signal from both sides… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2025

Μολαταύτα η Ουάσιγκτον φάνηκε να προσπαθεί να μην να κοπανήσει την πόρτα σε συνομιλίες με τη Ρωσία. «Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη» στην Ουκρανία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

► Οι χθεσινές ανακοινώσεις έγιναν έπειτα από νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία με πάνω από 400 drones και μια τριανταριά πυραύλους, κατά το Κίεβο, που έκανε λόγο για επτά νεκρούς. Επίθεση ρωσικών drones στο Χάρκοβο εναντίον μεταξύ άλλων ιδιωτικού νηπιαγωγείου προβλήθηκε ιδιαίτερα από τις ουκρανικές αρχές, με τον δήμαρχο της πόλης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας Ιχόρ Τερέχοφ να κάνει λόγο μέσω Telegram για έναν νεκρό και δέκα τραυματίες.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil συμπίπτουν με τη συμφωνία της ΕΕ να απαγορευτεί εντελώς η εισαγωγή ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), μέτρα εναντίον του στόλου πλοίων «φαντασμάτων», δεξαμενόπλοιων με τα οποία η Μόσχα παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις,. κι ενώ σήμερα αναμένονται νέες ανακοινώσεις των Βρυξελλών για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής σε μέρος της οποίας θα είναι παρών ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αύριο Παρασκευή το Λονδίνο οργανώνει σύνοδο της «συμμαχίας των προθύμων».

Ο Μπέσεντ τόνισε στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «πάει πιο μακριά αν χρειάζεται» και πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

150 Gripen

Ο γενικός γραμματέας του NATO Ρούτε, ο οποίος φάνηκε να υποβαθμίζει τις εντάσεις μεταξύ των Τραμπ και Ζελένσκι, επανέλαβε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ο μόνος» που μπορεί να εξασφαλίσει «διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αφήνοντας κατά μέρος την άρνησή του να προμηθεύσει πυραύλους Tomahawk στον ουκρανικό στρατό.

Ο Τραμπ επανέλαβε την άρνησή του χθες, επικαλούμενος τις περιπλοκότητες όσον αφορά τη χρήση τους.

Πάντως στο τμήμα της συνάντησής τους που ήταν ανοικτό στον Τύπο, ο Ρούτε έκρινε πως η αυξημένη και συντονισμένη πίεση της Δύσης μπορεί να «αλλάξει τους υπολογισμούς» του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν και να τον «οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», αν όχι να φέρει κατάπαυση του πυρός.

Είπε πως είναι «απόλυτα πεισμένος» πως αυτό θα γίνει, «ίσως όχι σήμερα ή αύριο», αλλά «θα το περιμένουμε».

Χθες η Ουκρανία συνυπέγραψε με τη Σουηδία επιστολή προθέσεων για την αγορά 100 ως 150 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων τύπου Gripen Ε, τελευταίας γενιάς.