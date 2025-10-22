Μία ακόμη γυναικοκτονία στην Ιταλία, δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του

Ο δράστης την περίμενε κάτω από το σπίτι με το μηχανάκι. Χωρίς να βγάλει το κράνος, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα με τρομερή αγριότητα

Μια νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε σήμερα στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ιταλικά μέσα, ο 62χρονος Λουίτζι Μορκάλντι μαχαίρωσε θανάσιμα κάτω από το σπίτι της την πρώην σύζυγό του.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομία βρήκε το μαχαίρι του δράστη πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων, σε πάρκο κοντά στο σπίτι του θύματος. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν άμεσα τον γυναικοκτόνο από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο χρησιμοποίησε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια και η Λουτσιάνα Ρόνκι, η οποία εργαζόταν σε καντίνα ιδιωτικής εταιρίας, είχε δημιουργήσει πρόσφατα νέο δεσμό. Ο πρώην σύζυγός της την περίμενε κάτω από το σπίτι με το μηχανάκι. Χωρίς να βγάλει το κράνος, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα -με πρωτοφανή αγριότητα- στον λαιμό, στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα.