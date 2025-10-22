Η Ουκρανία ζητά μερίδιο από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Deal με Σουηδία για την αγορά 100 - 150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen • Αιφνιδιασμός Ζελένσκι για το σχέδιο Τραμπ και έκκληση στους ευρωπαίους να είναι... ευέλικτοι με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Σημαντικές εξελίξεις στο ουκρανικό, καθώς λίγο μετά το «πάγωμα» της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη, ο Ουκρανός πρόεδρος αιφνιδίασε δηλώνοντας πως το σχέδιο του Αμερικανού για να σταματήσουν οι μάχες Ουκρανίας και Ρωσίας στις τωρινές γραμμές του μετώπου είναι «ένας καλός συμβιβασμός». Πρόσθεσε ωστόσο την εκτίμησή του πως η Μόσχα δεν θα το υπογράψει.

Αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters υποστηρίζει πως η Ουκρανία ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να μην περιορίσουν τη χρήση του δανείου ύψους 163 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βασίζεται σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να είναι σε θέση το Κίεβο να αγοράσει όπλα, να επισκευάσει τις ζημιές του πολέμου από τις ρωσικές επιθέσεις και να αποζημιώσει τα θύματα.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters πως η Ουκρανία χρειάζεται σημαντικά κεφάλαια μέχρι το τέλος του έτους και αυτονομία ως προς τον τρόπο διάθεσής τους. Με τους ηγέτες της Ε.Ε. να συζητούν την Πέμπτη ένα «δάνειο αποζημίωσης» προς το Κίεβο, σε συνομιλίες στις οποίες θα συμμετάσχει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ορισμένα κράτη προτείνουν τα κεφάλαια να δαπανηθούν κυρίως για όπλα ευρωπαϊκής κατασκευής, προκειμένου να ενισχυθεί η αμυντική τους βιομηχανία, καθώς αυξάνονται οι απειλές από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με έγγραφο της ευρωπαϊκής επιτροπής που είδε το Reuters, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη επιθυμούν τα κεφάλαια να διατεθούν κυρίως για όπλα ευρωπαϊκής κατασκευής, ενώ άλλα υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον υπέγραψαν σήμερα στο Λινκόπινγκ της Σουηδίας επιστολή προθέσεων για την αγορά από το Κίεβο 100 έως 150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen νεότερης γενιάς.

Η επιστολή αυτή αφορά «μια μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας και την πιθανότητα ενός πολύ μεγάλου συμβολαίου στην αμυντική βιομηχανία», δήλωσε ο Κρίστερσον σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του αμυντικού ομίλου Saab, κατασκευαστή του Gripen.

Η παράδοση του πρώτου αεροσκάφους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «εντός τριών ετών», σύμφωνα με τον Σουηδό πρωθυπουργό. Πέρυσι, η Σουηδία ανέστειλε τα σχέδια αποστολής μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία, ανταποκρινόμενη σε αίτημα των χωρών-εταίρων να δοθεί προτεραιότητα στα αμερικανικά F-16.