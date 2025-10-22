Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός το σχέδιο Τραμπ, δεν πιστεύω να το δεχτεί ο Πούτιν

Δηλώσεις που θα συζητηθούν από τον Ουκρανό πρόεδρο με αφορμή την αμερικανική πρόταση να «παγώσουν» οι μάχες στις σημερινές γραμμές των μετώπων.

Αιφνιδιαστικές δηλώσεις από τον Ουκρανό πρόεδρο, στο περιθώριο περιοδείας του στις σκανδιναβικές χώρες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να αναφέρει ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για να σταματήσουν οι μάχες Ουκρανίας και Ρωσίας στις τωρινές γραμμές του μετώπου είναι ένας καλός συμβιβασμός.

«Ο Τραμπ πρότεινε να μείνουμε εκεί που είμαστε για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας καλός συμβιβασμός» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, αλλά συμπλήρωσε «δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα συμφωνήσει και το έχω πει αυτό στις ΗΠΑ».

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αυξήσει τις πιέσεις σε Κίεβο και Μόσχα να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, προκειμένου να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν, η συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και η ανακοίνωση για ραντεβού του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου στη Βουδαπέστη έφεραν μια πρόσκαιρη κινητικότητα στο ουκρανικό, ωστόσο οι αρχικές προσδοκίες δείχνουν να διαψεύδονται.

Η ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Ουγγαρία ολοένα και απομακρύνεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι δεν θέλει «μια συνάντηση που θα πάει χαμένη». Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε σήμερα ότι «συνεχίζονται» οι προετοιμασίες για τη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες