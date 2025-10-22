Φωτιά και πυροβολισμοί έξω από το σερβικό κοινοβούλιο

Συναγερμός σήμανε στο Βελιγράδι μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στον καταυλισμό Τσαστίντεν που βρίσκεται μπροστά από το κοινοβούλιο της Σερβίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί και στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά σε μια σκηνή. Από το περιστατικό έχει τραυματιστεί ένα άτομο, ενώ άλλο ένα έχει συλληφθεί.

Ο πρόεδρος της Σερβίας έκανε λόγο για έκτακτη κατάσταση και συγκαλεί έκτακτη συνάντηση.

Περισσότερα σε λίγο...