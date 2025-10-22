Αθήνα, 23°C
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025

Φωτιά και πυροβολισμοί έξω από το σερβικό κοινοβούλιο

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ένας τραυματίας και μία σύλληψη.

Συναγερμός σήμανε στο Βελιγράδι μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στον καταυλισμό Τσαστίντεν που βρίσκεται μπροστά από το κοινοβούλιο της Σερβίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί και στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά σε μια σκηνή. Από το περιστατικό έχει τραυματιστεί ένα άτομο, ενώ άλλο ένα έχει συλληφθεί.

Ο πρόεδρος της Σερβίας έκανε λόγο για έκτακτη κατάσταση και συγκαλεί έκτακτη συνάντηση.

Περισσότερα σε λίγο...

Φωτιά και πυροβολισμοί έξω από το σερβικό κοινοβούλιο

