Σχεδόν 90 εκατ. ευρώ η ζημιά στη ληστεία του Λούβρου

Περίπου στα 90 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η οικονομική ζημία από την κινηματογραφική κλοπή στη Γαλλία, καθώς η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει δύσκολες ερωτήσεις την Τετάρτη σχετικά με το πώς κατάφεραν οι κλέφτες να αρπάξουν τα ανεκτίμητα κοσμήματα. Η Εισαγγελέας Παρισίων Λορ Μπεκό, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL ότι ο επιμελητής του μουσείου υπολόγισε τις απώλειες στα 88 εκατομμύρια ευρώ.
Η πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου, αναμένεται να απαντήσει στις ερωτήσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού την Τετάρτη το απόγευμα, τρεις ημέρες μετά την κλοπή διάρκειας επτά λεπτών που στόχευσε τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.
Καμία αποζημίωση στο Γαλλικό Δημόσιο
Η Γαλλική Κυβέρνηση δεν θα αποζημιωθεί για τα κλαπέντα έργα τέχνης, καθώς, όπως δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην περίπτωση του Λούβρου «το κράτος ενεργεί ως δικός του ασφαλιστής». Αυτή η πολιτική λαμβάνει υπόψη το «απίστευτα υψηλό κόστος ασφάλισης όταν το ποσοστό αξιώσεων είναι χαμηλό».
Το περιστατικό έρχεται μετά από μια σειρά κλοπών σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής «ιστορικών θησαυρών» από το Εθνικό Μουσείο Αντριέν Ντιμπουσέ τον Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο άλλης δικογραφίας, εισαγγελέας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μια 24χρονη πολίτις Κίνας συνελήφθη στη Βαρκελώνη και κατηγορήθηκε για την κλοπή χρυσού αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρισίων στις 16 Σεπτεμβρίου.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών
Την έρευνα έχει αναλάβει ειδική μονάδα γνωστή ως BRB – το 100μελές σώμα που ασχολείται με κλοπές υψηλού προφίλ, όπως η ένοπλη ληστεία της Κιμ Καρντάσιαν το 2016. Αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν ερευνητές από το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών. Οι ντιτέκτιβς βρήκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών: ένα κίτρινο γιλέκο με ίχνη DNA, μοτοσικλέτες, μια πινακίδα κυκλοφορίας και τον κάδο που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον 1ο όροφο.
🔴 BREAKING - Louvre heist losses estimated at 88 million euros https://t.co/VYO2CkCD3l pic.twitter.com/CHUfvvYwTE— FRANCE 24 – Breaking (@BreakingF24) October 21, 2025
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας