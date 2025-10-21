Αθήνα, 19°C
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
AP Photo

Σχεδόν 90 εκατ. ευρώ η ζημιά στη ληστεία του Λούβρου

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Το γαλλικό δημόσιο μάλιστα, δεν θα αποζημιωθεί για τα κλαπέντα έργα τέχνης

Περίπου στα 90 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η οικονομική ζημία από την κινηματογραφική κλοπή στη Γαλλία, καθώς η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει δύσκολες ερωτήσεις την Τετάρτη σχετικά με το πώς κατάφεραν οι κλέφτες να αρπάξουν τα ανεκτίμητα κοσμήματα. Η Εισαγγελέας Παρισίων Λορ Μπεκό, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL ότι ο επιμελητής του μουσείου υπολόγισε τις απώλειες στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου, αναμένεται να απαντήσει στις ερωτήσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού την Τετάρτη το απόγευμα, τρεις ημέρες μετά την κλοπή διάρκειας επτά λεπτών που στόχευσε τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Καμία αποζημίωση στο Γαλλικό Δημόσιο

Η Γαλλική Κυβέρνηση δεν θα αποζημιωθεί για τα κλαπέντα έργα τέχνης, καθώς, όπως δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην περίπτωση του Λούβρου «το κράτος ενεργεί ως δικός του ασφαλιστής». Αυτή η πολιτική λαμβάνει υπόψη το «απίστευτα υψηλό κόστος ασφάλισης όταν το ποσοστό αξιώσεων είναι χαμηλό».

Το περιστατικό έρχεται μετά από μια σειρά κλοπών σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής «ιστορικών θησαυρών» από το Εθνικό Μουσείο Αντριέν Ντιμπουσέ τον Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο άλλης δικογραφίας, εισαγγελέας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μια 24χρονη πολίτις Κίνας συνελήφθη στη Βαρκελώνη και κατηγορήθηκε για την κλοπή χρυσού αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρισίων στις 16 Σεπτεμβρίου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Την έρευνα έχει αναλάβει ειδική μονάδα γνωστή ως BRB – το 100μελές σώμα που ασχολείται με κλοπές υψηλού προφίλ, όπως η ένοπλη ληστεία της Κιμ Καρντάσιαν το 2016. Αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν ερευνητές από το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών. Οι ντιτέκτιβς βρήκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών: ένα κίτρινο γιλέκο με ίχνη DNA, μοτοσικλέτες, μια πινακίδα κυκλοφορίας και τον κάδο που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον 1ο όροφο.

