Δημοψήφισμα για το συνταξιοδοτικό σκέφτεται ο Μακρόν

«Το μέλλον του διανεμητικού μας συστήματος συνταξιοδότησης δεν είναι ισορροπημένο με την τρέχουσα ηλικία συνταξιοδότησης και η συζήτηση θα πρέπει να ανοίξει ξανά»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο Μακρόν χαιρέτισε «κινήσεις προς την ηρεμία» αναφερόμενος στην ανακοίνωση του Λεκορνί για την αναστολή της μεταρρύθμισης. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «το μέλλον του διανεμητικού μας συστήματος (συνταξιοδότησης) δεν είναι ισορροπημένο με την τρέχουσα ηλικία συνταξιοδότησης» και πως «η συζήτηση θα πρέπει να ανοίξει ξανά». Σχετικά με αυτό το θέμα, «η προοπτική δημοψηφίσματος είναι πιθανή, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται», σημείωσε. Μιλώντας από τη Σλοβενία, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Med9 των μεσογειακών χωρών, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε «σταθεροποίηση» της πολιτικής κατάστασης με «ήρεμες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό».

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε το 2023, χωρίς να ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση. Την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέστειλε την εφαρμογή της, ώστε να κερδίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και να μην καταψηφιστεί η κυβέρνησή του κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Μετά τη δήλωση του Μακρόν, ο Λεκορνί είπε στην Εθνοσυνέλευση: «Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα, είτε ίσως και πριν από αυτές, μέσω ενός δημοψηφίσματος, εάν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».