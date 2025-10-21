Δεξιοί και ακροδεξιοί κατά των δασών 

Έντονη αντίδραση έχει προκαλέσει στο ευρωκοινοβούλιο η απόρριψη του νόμου για τη βελτίωση της προστασίας των δασών. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τα κόμματα της ακροδεξιάς συσπειρώθηκαν για να απορρίψουν τη νομοθεσία, σε πείσμα του δημοκρατικού τόξου που διαμαρτύρεται έντονα.
«Δεν μπορείς να πολεμήσεις αυτό που αρνείσαι να δεις. Οι συντηρητικοί και η ακροδεξιά καταργούν τα εργαλεία παρακολούθησης των δασών της Ευρώπης, αφήνοντάς μας τυφλούς ενώ μαίνονται οι πυρκαγιές και η κλιματική κρίση. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Πράσινη Συμφωνία», δήλωσαν οι Σοσιαλιστές.
«Για άλλη μια φορά, το ΕΛΚ επέλεξε να συμμαχήσει με την ακροδεξιά για να καταργήσει έναν νόμο που θα είχε βελτιώσει τα επιστημονικά δεδομένα για τα δάση μας και που θα είχε χρησιμοποιηθεί για την προστασία τους και την πρόληψη, ιδίως, των ολοένα και συχνότερων καταστροφικών πυρκαγιών», σχολίασε ευρωβουλευτής Pär Holmgren, σκιώδης βουλευτής των Πρασίνων/EFA στην επιτροπή ENVI.
«Τα δάση δεν είναι μόνο σημαντικά για την οικονομία της ΕΕ, αλλά είναι επίσης κεντρικής σημασίας για τους στόχους της Ε.Ε. για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και για την ευημερία των πολιτών σε έναν κόσμο που θερμαίνεται».
Ο Νόμος για την Παρακολούθηση των Δασών (FML) είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ετερογενών και ασυνεπών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των δασών στην ΕΕ, την οικολογική, κοινωνική και οικονομική τους αξία, τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας