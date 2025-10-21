Δεξιοί και ακροδεξιοί κατά των δασών 

Έντονη αντίδραση έχει προκαλέσει στο ευρωκοινοβούλιο η απόρριψη του νόμου για τη βελτίωση της προστασίας των δασών. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τα κόμματα της ακροδεξιάς συσπειρώθηκαν για να απορρίψουν τη νομοθεσία, σε πείσμα του δημοκρατικού τόξου που διαμαρτύρεται έντονα.

«Δεν μπορείς να πολεμήσεις αυτό που αρνείσαι να δεις. Οι συντηρητικοί και η ακροδεξιά καταργούν τα εργαλεία παρακολούθησης των δασών της Ευρώπης, αφήνοντάς μας τυφλούς ενώ μαίνονται οι πυρκαγιές και η κλιματική κρίση. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Πράσινη Συμφωνία», δήλωσαν οι Σοσιαλιστές.

«Για άλλη μια φορά, το ΕΛΚ επέλεξε να συμμαχήσει με την ακροδεξιά για να καταργήσει έναν νόμο που θα είχε βελτιώσει τα επιστημονικά δεδομένα για τα δάση μας και που θα είχε χρησιμοποιηθεί για την προστασία τους και την πρόληψη, ιδίως, των ολοένα και συχνότερων καταστροφικών πυρκαγιών», σχολίασε ευρωβουλευτής Pär Holmgren, σκιώδης βουλευτής των Πρασίνων/EFA στην επιτροπή ENVI.

«Τα δάση δεν είναι μόνο σημαντικά για την οικονομία της ΕΕ, αλλά είναι επίσης κεντρικής σημασίας για τους στόχους της Ε.Ε. για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και για την ευημερία των πολιτών σε έναν κόσμο που θερμαίνεται».

Ο Νόμος για την Παρακολούθηση των Δασών (FML) είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ετερογενών και ασυνεπών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των δασών στην ΕΕ, την οικολογική, κοινωνική και οικονομική τους αξία, τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν.