Σαρκοζί: Αίτημα αποφυλάκισης με το που μπήκε πίσω από τα κάγκελα

Ιστορική στιγμή για τη γαλλική πολιτική σκηνή • Πλήθος κόσμου έξω από την οικεία του, με τον ίδιο να τους ευχαριστεί πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του και ξεκινήσει τη διαδρομή προς τη φυλακή La Santé • Υποβλήθηκε ήδη αίτημα αποφυλάκισης.

Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής La Santé στο Παρίσι βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την πενταετή ποινή κάθειρξης που του επέβαλε το δικαστήριο για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, το 2007, από το καθεστώς Καντάφι.

Ο μοναδικός πρόεδρος της χώρας που οδηγείται στη φυλακή, συνοδεύεται όχι μόνο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και πλήθος που τον επευφημεί.

Χειροκροτήματα ακούστηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί, καθώς ο Νικολά Σαρκοζί βγήκε από το σπίτι του μαζί με την Κάρλα Μπρούνι, τους δύο γιους και την κόρη του και με το αυτοκίνητο ξεκίνησαν για τη La Santé του Παρισιού, που απέχει που βρίσκεται κοντά στον πύργο του Άιφελ.

Υποστηρίζει ότι είναι αθώος

Λίγο μετά την μεταφορά του στη φυλακή, ο Σαρκοζί δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στο X, στο οποίο ισχυριζόταν ότι είναι θύμα εκδίκησης και μίσους.

«Θέλω να πω (στον γαλλικό λαό), με την ακλόνητη δύναμη που με διακρίνει, ότι δεν είμαι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, αλλά ένας αθώος άνθρωπος», δήλωσε.

Ενώ ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με στενούς συνεργάτες του για την οργάνωση του σχεδίου, αθωώθηκε από την κατηγορία της προσωπικής λήψης ή χρήσης των χρημάτων.

Ο ίδιος αρνείται συστηματικά κάθε παράνομη πράξη και έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως πολιτικά υποκινούμενη.

Κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης

Η νομική ομάδα του Σαρκοζί έχει ήδη υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του στο γαλλικό δίκτυο ειδήσεων BFMTV, τονίζοντας πως «τη στιγμή που μιλάμε, το αίτημα αποφυλάκισης έχει κατατεθεί». Το αίτημα βασίζεται στην υπερασπιστική γραμμή της πλευράς του Σαρκοζί, η οποία υποστηρίζει πως «δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, ούτε κίνδυνος άσκησης πιέσεων σε μάρτυρες».

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο πρώην πρόεδρος είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης μόνο αφού εισέλθει στη φυλακή, με στόχο, μεταξύ άλλων, την έκτιση της ποινής με ηλεκτρονικό βραχιολάκι εκτός του σωφρονιστικού ιδρύματος. Το Εφετείο διαθέτει πλέον διάστημα δύο μηνών για να λάβει την απόφασή του επί του αιτήματος, με τον μέσο χρόνο παραμονής του φυλακισμένου στο Παρίσι να υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα.