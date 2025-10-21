Στήριξη στην Ουκρανία, «στο περίμενε» για Γάζα

Επιμένει η Ευρωπαϊκή Ενωση στην πίεσή της προς τη Ρωσία, με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της να επαναλαμβάνουν ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτη. «Από τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ουκρανία έχει δηλώσει και είναι διαθέσιμη για συμφωνία ειρήνης, αλλά η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη, διαπραγματεύεται μόνο όταν είναι υπό πίεση. Γι’ αυτό κι εμείς θα συνεχίσουμε την πίεση», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Στο Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, οι 27 υπουργοί εξέτασαν τρόπους στήριξης της εμπόλεμης χώρας, τόσο κατά τις συζητήσεις της με τις ΗΠΑ, όσο και οικονομικά και στρατιωτικά στο πεδίο. Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης την επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη, συμφωνώντας ότι κάθε προσπάθεια ειρήνευσης είναι καλοδεχούμενη. «Οπως και η προηγούμενη στην Αλάσκα, δεν θα οδηγήσει πουθενά αν η Ρωσία δεν πιεστεί», σχολίασε διπλωματική πηγή στην «Εφ.Συν.».

Στα θέματα που συζήτησαν οι υπουργοί ήταν και το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προς το παρόν μπλοκάρουν η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν συνηθίζει να μπλοκάρει ώς την τελευταία στιγμή τα πακέτα των κυρώσεων, τα οποία τελικά όμως ψηφίζει, και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο διεκδικεί ανταλλάγματα τα οποία αναμένεται να λάβει στη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη. Και γι’ αυτό η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασε την πεποίθησή της ότι το πρόβλημα θα λυθεί από τους 27 ηγέτες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν οι υπουργοί στην αντιμετώπιση του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Πρόκειται για παλιά, κυρίως, σκάφη που μεταφέρουν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο, παρά τις κυρώσεις της Ε.Ε. «Χρειαζόμαστε περισσότερους τρόπους εντοπισμού αυτών των πλοίων και γι’ αυτό ζήτησα από τον συντονιστή των κυρώσεων να μιλήσει με τις χώρες για τις καλύτερες πρακτικές», είπε η Κάλας.

Επίσης, οι υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν το θέμα του «δανείου επανορθώσεων» για την Ουκρανία, ένα δάνειο που η Ε.Ε. θέλει να δώσει στο Κίεβο αξιοποιώντας τα «παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη». Τα χρήματα αυτά προορίζονται επίσης για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας «για ακόμα τρία χρόνια».

Ωστόσο πολλές χώρες είναι διστακτικές ως προς τη νομική κατοχύρωση της χρήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Καθώς αναζητούνται τρόποι, η ύπατη εκπρόσωπος μίλησε για «πρόοδο».

Στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών βρέθηκε και η κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη. Μετά τη συμφωνία ειρήνευσης Τραμπ, κάποια κράτη-μέλη ήθελαν η Κομισιόν να αποσύρει την πρότασή της για επιβολή τελωνειακών δασμών στα εμπορεύματα που εξάγονται από το Ισραήλ. Ομως, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά και κάποια άλλα κράτη-μέλη, αντέδρασαν.

Τελικά το Συμβούλιο αποφάσισε να κρατήσει «ζωντανό» το ενδεχόμενο κυρώσεων της Ε.Ε. κατά του Ισραήλ, μέχρι να διαπιστωθεί ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί.

Προϋποθέσεις για την Ε.Ε. είναι η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα να αρχίσει να ρέει απρόσκοπτα, αλλά και το Ισραήλ να επιδώσει τα χρήματα της Παλαιστινιακής Αρχής που παρακρατά. Επίσης, οι Βρυξέλλες θέλουν να επιστρέψουν στη Γάζα οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ, όπως επίσης και οι δημοσιογράφοι.

Η Κάγια Κάλας επιμένει στον ρόλο της Ε.Ε. αφού παραμένει «ο μεγαλύτερος δωρητής στον παλαιστινιακό λαό και έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα» με προγράμματα εκπαίδευσης αστυνομικών δυνάμεων των Παλαιστινίων, αλλά και συνδρομή στο πέρασμα της Ράφα.