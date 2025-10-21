Ωρα αυτοκριτικής μετά τον εξευτελισμό

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε». Αυτή η δήλωση του Γάλλου υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν σε συνέντευξή του χθες στο ραδιόφωνο France Inter συνιστά μια παραδοχή ήττας. Απηχεί επίσης τα γενικότερα αισθήματα αποτυχίας και ντροπής που κυριαρχούσαν στη Γαλλία μετά την εντυπωσιακή, κινηματογραφικού τύπου ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής.

«Κάποιοι κατάφεραν να τοποθετήσουν έναν αναβατήρα σε κοινή θέα, να ανέβουν μέσα σε λίγα λεπτά και να κλέψουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας και να δώσουν προς τα έξω μια άθλια εικόνα της Γαλλίας», σχολίασε ο Νταρμανέν, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών. Οι κλέφτες θα βρεθούν, εκτίμησε ο Γάλλος υπουργός, αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό για να εξαλείψει το αίσθημα του αποτροπιασμού. Σε μια περίοδο μάλιστα που η Γαλλία βιώνει μια πολιτική κρίση διαρκείας, με ασταθείς κυβερνήσεις κι έναν πρωθυπουργό, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά την πολύ πρόσφατη απόπειρα παραίτησής του να έχει κερδίσει απλώς παράταση έως την ψήφιση του προϋπολογισμού που επικρέμαται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι του.

Οι κατηγορίες από την αντιπολίτευση στα δεξιά του Μακρόν πέφτουν βροχή. «Η ληστεία αποτελεί μια αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας. Πόσο πιο μακριά θα φτάσει η αποσύνθεση του κράτους;», δήλωσε μέσω «Χ» ο αρχηγός του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά. Ως «σύμπτωμα μιας χώρας που αδυνατεί να προστατεύσει την πολιτιστική της κληρονομιά» περιέγραψε τη ληστεία στο Λούβρο ο ευρωβουλευτής Φρανσουά Ξαβιέ Μπελαμί από το δεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών.

Ενώ το Λούβρο έμεινε χθες κλειστό, η κυβέρνηση σε φανερή αμηχανία προσπαθούσε να δείξει προς τα έξω ότι επανακτά τον έλεγχο της κατάστασης. Υστερα από έκτακτη σύσκεψη που έγινε χθες το πρωί ανάμεσα στους υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού και στελέχη της αστυνομίας, αποφασίστηκε να αναθεωρηθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας στα πολιτιστικά ιδρύματα ολόκληρης της χώρας και να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας όπου κριθεί αναγκαίο. «Για μεγάλο διάστημα δίναμε έμφαση στην ασφάλεια των επισκεπτών, όχι όμως και στην ασφάλεια των έργων τέχνης», παραδέχτηκε σε δηλώσεις της στο δίκτυο M6TV η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Τατί.

Πολλά λέγονται και γράφονται από την Κυριακή για τα προβλήματα ασφάλειας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Οπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Le Monde, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού ασφαλείας που αγόρασε το Λούβρο τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στους χώρους με τις προσωρινές εκθέσεις και όχι στις μόνιμες, όπως ήταν η αίθουσα από την οποία εκλάπησαν τα κοσμήματα.

Ο Κριστιάν Γκαλανί, εκπρόσωπος των εργαζομένων του Λούβρου στη CGT, τη Γενική Εργατική Συνομοσπονδία της Γαλλίας, έχει να καταγγείλει πολλά: Οι κάμερες, όπου αυτές υπάρχουν, είναι απαρχαιωμένες. Το μουσείο έχει επίσης έλλειψη από φύλακες. Διακόσιες θέσεις εργασίας καταργήθηκαν μέσα στα τελευταία 15 χρόνια, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Οι συνδικαλιστές προειδοποιούσαν από καιρό για τα προβλήματα στο μουσείο. Τον Ιούνιο μάλιστα είχαν προβεί σε στάση εργασίας.

Και η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς Ντε Καρ, είχε προειδοποιήσει από τον περασμένο Ιανουάριο την υπουργό Πολιτισμού για τις απαρχαιωμένες υποδομές, την αύξηση στις βλάβες και την αναγκαιότητα για έργα σε μεγάλη κλίμακα. Η Ντε Καρ έχει κληθεί να καταθέσει την Τετάρτη ενώπιον της Γερουσίας για όσα συνέβησαν την Κυριακή. Τουλάχιστον, κανείς από τους αρμόδιους δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε.