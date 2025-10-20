Η αντίδραση της ευρωπαϊκής επιτροπής για τον νικητή στα κατεχόμενα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει τον Τουφάν Έρχουρμαν για την εκλογή του στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη και λειτουργική, συνολική διευθέτηση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. και το κεκτημένο της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτει, στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για την επανένωση της Κύπρου. Υπό αυτή την έννοια, ο διορισμός του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου στοχεύει να συμβάλει στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.