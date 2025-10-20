Η αντίδραση της ευρωπαϊκής επιτροπής για τον νικητή στα κατεχόμενα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει τον Τουφάν Έρχουρμαν για την εκλογή του στα κατεχόμενα της Κύπρου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη και λειτουργική, συνολική διευθέτηση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. και το κεκτημένο της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτει, στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για την επανένωση της Κύπρου. Υπό αυτή την έννοια, ο διορισμός του Γιοχάνες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου στοχεύει να συμβάλει στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας