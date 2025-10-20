Βρετανία: Ο στρατός θα καταρρίπτει drones που θα εντοπίζονται κοντά σε βάσεις του

«Πράσινο φως» από την κυβέρνηση Στάρμερ, που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επεκταθεί η πρακτική και σε αεροδρόμια, με αφορμή τα τελευταία περιστατικά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να καταρρίπτουν drones αν απειλούν βάσεις τους, έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα The Telegraph, λίγες ημέρες αφότου οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συνεδρίασαν για την Ουκρανία και τα περιστατικά με ρωσικά drones στον εναέριο χώρο κρατών τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επίκειται ανακοίνωση για το μέτρο αυτό σήμερα από τον υπουργό Άμυνας, Τζον Χίλι. Ο ίδιος αναμένεται να παρουσιάσει το όραμα της κυβέρνησης Στάρμερ για την προστασία των κρισιμότερων βρετανικών στρατιωτικών βάσεων αντιδρώντας στην «μεγεθυνόμενη απειλή που εγείρεται από τη Ρωσία».

Αν και σε πρώτη φάση οι νέες εξουσίες θα έχουν εφαρμογή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ο Κιρ Στάρμερ «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να «επεκταθούν» σε άλλες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως τα αεροδρόμια, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγή της την οποία δεν κατονόμασε.

Επί του παρόντος οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που επιτρέπει να παρακολουθούνται, να διακόπτεται ή να αποκτάται ο έλεγχος των σημάτων με τα οποία ελέγχονται και να εκτρέπονται. Η νέα πολιτική θα δώσει «κινητική επιλογή» (σ.σ. τη δυνατότητα χρήσης όπλων) για την κατάρριψη drones με το που θα γίνονται αντιληπτά, όμως μόνο σε περιστάσεις που κρίνεται πως είναι επείγον και απολύτως απαραίτητο.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε πως δυο αεροσκάφη της RAF έκαναν πτήση 12 ωρών μαζί με μαχητικά των ΗΠΑ και του NATO στο πλαίσιο περιπολίας στα σύνορα με τη Ρωσία, επιχείρηση που ακολούθησε εισβολές drones στον εναέριο χώρο κρατών-μελών της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας, αποδοθείσες στη Μόσχα.

Πτήσεις drones προκαλούν ολοένα περισσότερα προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, οδηγώντας σε κλεισίματα αεροδρομίων, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Τουλάχιστον 18 «ύποπτα» drones εντοπίστηκαν στη Δανία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στη Γερμανία από την υπηρεσία επιτήρησης Enigma από τη 16η Σεπτεμβρίου, κάποια – όχι όλα όμως – κοντά σε αεροδρόμια.