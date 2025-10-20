Βόρεια Μακεδονία: Άνετη νίκη του δεξιού VMRO-DPMNE στις δημοτικές εκλογές

Το δεξιό κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι κατήγαγε ευρεία νίκη στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή, το VMRO-DPMNE επικράτησε από τον πρώτο γύρο σε σειρά μεγάλων δήμων της χώρας: στην Μπίτολα/Μοναστήρι, στο Πρίλεπ, στη Στρούμιτσα, στην Οχρίδα, στο Βέλες, στο Στιπ και στους περισσότερους περιφερειακούς δήμους των Σκοπίων.

Στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, κανείς από τους 16 υποψήφιους δημάρχους δεν εξελέγη από τον πρώτο γύρο, ωστόσο ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι, προηγείται με διαφορά και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αναδειχθεί νέος δήμαρχος της πρωτεύουσας στον δεύτερο γύρο.

Αντίθετα, το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), του οποίου ηγείται ο Βένκο Φίλιπτσε, υπέστη νέα βαριά ήττα, μετά την συντριβή γνώρισε στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2024 και την απώλεια της εξουσίας στη χώρα.

Ενδεικτική της αποδυνάμωσης του SDSM είναι η απώλεια του παραδοσιακού του προπυργίου, της Στρούμιτσας — της γενέτειρας του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ και δήμου όπου διετέλεσε δήμαρχος για 11 χρόνια (2005-2016). Ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE επικράτησε άνετα εκεί, εξελέγη από τον πρώτο γύρο.

Επιπλέον, η υποψήφια του SDSM για τον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, Κάγια Σούκοβα, ήρθε μόλις τέταρτη και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο.

Οι εκλογές διεξήχθησαν για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων σε 80 δήμους της χώρας και στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων. Στις περιπτώσεις όπου ουδείς υποψήφιος συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 50% θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος, ο οποίος θα διεξαχθεί τη 2η Νοεμβρίου.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Μίτσκοσκι σε συνέντευξη Τύπου αργά χθες βράδυ Κυριακής έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» του κόμματός του, σημειώνοντας ότι το κόμμα του εξέλεξε δημάρχους από τον πρώτο γύρο σε περισσότερους από 30 δήμους της χώρας.

«Αυτός είναι θρίαμβος του λαού, του άξιου λαού. Σήμερα (σ.σ. χθες), η ‘Μακεδονία’ δεν επέλεξε κόμμα, αλλά κατεύθυνση, επέλεξε αξίες, επέλεξε ανθρώπους που πιστεύουν στη δουλειά και όχι στα λόγια» ανέφερε ακόμη ο κ. Μίτσκοσκι.

Αλβανόφωνοι δήμοι: Άνοδος για το VLEN, απώλειες για το DUI του Αλί Αχμέτι

Σε περίπου 15 δήμους από τους 81 της Βόρειας Μακεδονίας - κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας - όπου πλειοψηφεί το αλβανικό στοιχείο (περίπου 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας), ο συγκυβερνών αλβανικός συνασπισμός VLEN («Αξίζει») εξέρχεται αισθητά ενισχυμένος από τον πρώτο γύρο, σε αντίθεση με τον αντιπολιτευόμενο συνασπισμό «Εθνική Συμμαχία για την Ολοκλήρωση - ΑΚΙ», του οποίου ηγείται το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι.

Στον περιφερειακό δήμο Τσάιρ των Σκοπίων, τον μεγαλύτερο αλβανόφωνο δήμο της πρωτεύουσας της Βόρειας Μακεδονίας, ο υποψήφιος του VLEN Ίζετ Μετζίτι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, επικράτησε καθαρά του υποψηφίου του ΑΚΙ και πρώην υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπούγιαρ Οσμάνι κι εκλέγεται δήμαρχος από τον πρώτο γύρο. Στον μεγαλύτερο αλβανόφωνο δήμο της Βόρειας Μακεδονίας, το Τέτοβο, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος, με τον υποψήφιο του VLEN να κατέρχεται με σημαντικό προβάδισμα.

Σε τρεις μικρούς δήμους στο δυτικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί. Ο λόγος είναι η χαμηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων: το ποσοστό συμμετοχής δεν ξεπέρασε το ένα τρίτο των εγγεγραμμένων. Όπως προβλέπει η εκλογική νομοθεσία, σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκλογές ακυρώνονται και προκηρύσσονται εκ νέου.

Και σε εθνική κλίμακα όμως το ποσοστό συμμετοχής στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών ήταν συγκριτικά χαμηλό, κυμάνθηκε περί το 48%.