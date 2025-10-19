Ιταλοί μαφιόζοι, επίορκοι πολιτικοί και μια βόμβα-προειδοποίηση

Oι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης προς τον Σιγκφρίντο Ρανούτσι, είναι πλέον αμέτρητες. Ο Ιταλός δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής Report, στην τηλεόραση της Rai, δέχθηκε βομβιστική επίθεση έξω από το σπίτι του. Tην Πέμπτη το βράδυ εξερράγη βόμβα η οποία είχε τοποθετηθεί σε βάζο λουλουδιών. Καταστράφηκε ολοσχερώς τόσο το αυτοκίνητο του Ρανούτσι, όσο και εκείνο της 28τάχρονης κόρης του η οποία, λίγα λεπτά νωρίτερα, είχε βγει πεζή από το σπίτι.

Η βόμβα, με ένα κιλό εκρηκτικό, θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες. Όπως έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, τοποθετήθηκε από άτομο που είχε παρακολουθήσει όλες τις τελευταίες κινήσεις του δημοσιογράφου της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης.

«Έχω δεχθεί πολλές απειλές. Πέρυσι, άγνωστοι άφησαν δυο σφαίρες μπροστά στην πόρτα μου. Το τελευταίο αυτό γεγονός, όμως, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα πολύ ανησυχητικό ποιοτικό άλμα», δήλωσε ο Ρανούτσι.

Με την εκπομπή του, έχει καταγγείλει την δράση της ιταλικής μαφίας, της εγχώριας και ξένης εγκληματικότητας, τις διασυνδέσεις της μασονίας με την πολιτική, όπως και την πιθανή εμπλοκή νεοφασιστών στην δολοφονία του χριστιανοδημοκράτη ηγέτη Άλντο Μόρο το 1978.

Τις ώρες αυτές, οι έρευνες καλύπτουν ακτίνα 360 μοιρών και το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την ενίσχυση της αστυνομικής φύλαξης που παρέχεται στον δημοσιογράφο. Ο οποίος ετοιμάζεται να ξαναρχίσει την νέα σεζόν της εκπομπής του, στο κανάλι Rai Tre, από την ερχόμενη Κυριακή.

Όλοι, τώρα, σπεύδουν να του εκφράσουν αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Στο παρελθόν, όμως, η κατάσταση ήταν αρκετά διαφορετική. Για παράδειγμα, η υπουργός τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ, ο πρόεδρος της γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα και η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός, είχαν δηλώσει εμφανώς ενοχλημένοι από έρευνες και αποκαλύψεις της εκπομπής. Δεν έλειψαν, παράλληλα, και κριτικές από μέρους της αντιπολίτευσης. Ο Ρανούτσι ισχυρίσθηκε πάντα ότι είναι απόλυτα ελεύθερος και ότι η ερευνητική δημοσιογραφία, πρέπει να βασίζεται μόνον σε κριτήρια επαγγελματισμού και σε ανεπηρέαστη δράση.

Τώρα, ευχαριστεί όλους για την αλληλεγγύη, αλλά στέλνει και ένα συγκεκριμένο μήνυμα: «αυτό που ζητώ, είναι να μην προχωρούν, κάποιοι, σε άμεση καταγγελία της δουλειάς μας, με αιτήματα οικονομικής αποζημίωσης». Γνωστοί συνάδελφοί του προσθέτουν ότι όποιος αμφισβητεί μια δημοσιογραφική έρευνα θα έπρεπε, πρώτα απ΄όλα να παραθέσετι στοιχεία ικανά να την αμφισβητήσουν.

Στην Ιταλία, η ανησυχία είναι μεγάλη, διότι μια χώρα στην οποία σημειώνονται βομβιστικές επιθέσεις για τον εκφοβισμό δημοσιογράφων, δεν μπορεί να θεωρείται ελεύθερη και ασφαλής. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι, πλέον, μετά από λίγες ημέρες όλα ξεχνιούνται, δεν μένει σχεδόν τίποτα. Απειλούν έναν δημοσιογράφο, για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους», δήλωσε ο γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο.