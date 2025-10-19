Φιντάν: «Δεν δέχομαι τα 12 μίλια» - Η απάντηση Γεραπετρίτη

Σε νέα τοποθέτηση για τα ελληνοτουρκικά προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας την πάγια τουρκική θέση περί αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, πυροδοτώντας την απάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ.

Μιλώντας στον φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό ULKE TV, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας διατύπωσε την άποψη ότι «το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε τα 6. Στεκόμαστε σε ορισμένα σημεία· έχουν γίνει διερευνητικές συνομιλίες στο παρελθόν και έχουν καλυφθεί κάποιες αποστάσεις. Το πρόβλημα του Αιγαίου μπορεί να λυθεί, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση». Παράλληλα, ο Φιντάν υποστήριξε ότι το εμπόδιο στη συμφωνία δεν είναι οι διαφορές καθαυτές, αλλά ο φόβος του πολιτικού κόστους στην Ελλάδα. «Όλοι φοβούνται: “αν λύσω το πρόβλημα, θα χάσω την εξουσία;” Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα», είπε, προσθέτοντας: «Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης είναι στην εξουσία· πιστεύω ότι το θέλει ειλικρινά».

Η τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού συνοδεύτηκε από επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή το πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα», δήλωσε, υποστηρίζοντας πως «αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης». Δεν έλειψαν, επίσης, οι ιστορικές αναφορές με αναθεωρητική χροιά, καθώς ο Φιντάν υπενθύμισε ότι η Τουρκία είχε «αποδεχθεί» την επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1980, μετά την αποχώρησή της το 1974 λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, προσθέτοντας με νόημα: «Θα μπορούσαμε να μην το είχαμε αποδεχθεί».

«Διαθέτουμε την πρώτη γλώσσα της ειρήνης»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Φιντάν ισχυρίστηκε ότι η ελληνική πολιτική “τρέφεται” από την αντιτουρκική ρητορική και ανέφερε την Τουρκία ως τον «λογικό συνομιλητή που επιδιώκει την αποκλιμάκωση»: «Η Ελλάδα έχει πολιτική βασισμένη στην εχθρότητα προς την Τουρκία. Εμείς δεν μιλάμε όλη μέρα για την Ελλάδα. Γιατί το κάνουν εκείνοι; Ελάτε να καθίσουμε και να συζητήσουμε πολιτισμένα τα προβλήματά μας. Αν συνεχιστεί η απειλητική γλώσσα, η Τουρκία θα απαντήσει δέκα φορές πιο δυνατά». Απέδωσε στον πρόεδρο Ερντογάν αποκλειστικό ρόλο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας: «Ο πρόεδρός μας, δίνει ευκαιρία σε κάθε εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ελλάδας. Είναι ο μόνος με την πολιτική νομιμότητα που μπορεί να λύσει τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Στην Ελλάδα καμία πολιτική νομιμότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή για να τερματίσει τις διαφορές». Στο ίδιο πνεύμα, υποστήριξε πως η Άγκυρα διαθέτει «την πρώτη γλώσσα της ειρήνης», αλλά «όταν η Αθήνα χρησιμοποιεί απειλητική ρητορική, η Τουρκία θα απαντήσει στην ίδια γλώσσα».

Τέλος, αναφερόμενος στην Κύπρο, προχώρησε σε ακραίο και προκλητικό ισχυρισμό, λέγοντας ότι «η Κύπρος ήταν μία από τις δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα» και ότι «τώρα επιχειρεί να εξιλεωθεί μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας». Η Αθήνα απάντησε άμεσα μέσω του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική, στηριγμένη στο διεθνές δίκαιο και στις οικουμενικές αξίες, προσθέτοντας: «Η χώρα μας επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ωστόσο, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση». Και κατέληξε με σαφή προειδοποίηση: «Όποιος ενοχλείται από τις αρχές μας οφείλει να το αποδεχτεί. Υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές».

Γεραπετρίτης: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις ούτε ετεροκαθοριζόμαστε

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται», ανέφερε σε δική του δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης προειδοποίησε ότι η Ελλάδα «από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές» και κατέληξε: «Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».