Με το βλέμμα στο Κυπριακό οι εκλογές στα Κατεχόμενα

Προσήλθαν σήμερα στις κάλπες οι ψηφοφόροι στα Κατεχόμενα για τις εκλογές νέου προέδρου. Μπορεί οι υποψήφιοι να είναι επτά, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κούρσα θα κριθεί μεταξύ Τατάρ και Ερχουμάν.
Αν δεν υπάρξει νικητής με απόλυτη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί και επαναληπτικός γύρος στις 26 Οκτωβρίου.
Ο νυν Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών, αντιμετωπίζει τον κύριο κεντροαριστερό αντίπαλό του Τουφάν Ερχούμαν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της ανανέωσης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για μια ομοσπονδιακή διευθέτηση με τους Ελληνοκύπριους.
Η θέση του Τατάρ για μια συμφωνία δύο κρατών έχει απορριφθεί από τους Ελληνοκύπριους, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο από το 2017.
Οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα της Κυριακής ώρα Ελλάδας, με τα αποτελέσματα να αναμένονται αργά την ίδια ημέρα.
