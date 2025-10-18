Οι Tomahawks αργούν και ο Τραμπ ετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις με Πούτιν και Σι

«Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο χωρίς να χρειαστεί να σκεφτούμε τους Tomahawk», σχολίασε ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι • Τα βλέμματα στις συναντήσεις με Πούτιν και Σι τις επόμενες εβδομάδες • Ασταμάτητη προπαγάνδα για τον «ειρηνοποιό» που απειλεί με στρατιωτική επέμβαση τη Βενεζουέλα

Διπλωματικός «πυρετός» Τραμπ για να κλείσει πολεμικά μέτωπα -όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά- να προωθήσει επιχειρηματικές συμφωνίες και να τονώσει το προφίλ του «ειρηνοποιού», το οποίο διαρκώς προπαγανδίζει ακόμη και με fake news για τους «οκτώ πολέμους που τακτοποίησε σε οκτώ μήνες». Μάλιστα, την υποθετική συζήτηση περί συμφωνίας Ρωσίας - Ουκρανίας, ο Τραμπ την έχει βαφτίσει «number 9», προσπαθώντας να καρπωθεί επικοινωνιακά το ενδεχόμενο λήξης του αιματηρού πολέμου.

Μετά από το πανηγυρικό ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, και την αποθέωση που βίωσε σε Ισραήλ και Αίγυπτο, ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την εβδομάδα του με τη συνάντηση Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Σύμφωνα με το CNN, ο Ντ.Τραμπ έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να ενεργήσει κρυφά στη Βενεζουέλα, απειλώντας ευθέως με επίθεση στο εσωτερικό της χώρας - δεδομένο που φανερώνει πως το προφίλ του «ειρηνοποιού» εμφανίζεται αλά καρτ... Την ίδια ώρα, την εβδομάδα που πέρασε, ο Τραμπ έδωσε το «φιλί της ζωής» με 20 δισ. δολάρια στον ακροδεξιό ηγέτη της Αργεντινής - η οικονομία της οποίας βυθίζεται παρά τις λαϊκίστικες «κορώνες» του αυταρχικού ηγέτη. Η επιρροή που ο Τραμπ άσκησε στο Ισραήλ για να προωθήσει την «αβέβαιη» εκεχειρία δεν υφίσταται με τη Ρωσία και την Κίνα, δύο πυρηνικές δυνάμεις που δεν εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για στρατιωτική ή οικονομική υποστήριξη.

Στο ουκρανικό, ο Ζελένσκι πήγε στον Λευκό Οίκο ελπίζοντας πως θα κλείσει το deal για τους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και η αγορά του πυραυλικού συστήματος δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Η απειλή είναι περισσότερο ψυχολογική και άσκηση πίεσης στη Μόσχα. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν μεγάλα αποθέματα για να πουλήσουν «χιλιάδες» Tomahawks. Επίσης, οι πύραυλοι εκτοξεύονται συνήθως από τη θάλασσα, οπότε η Ουκρανία θα έπρεπε να αναμένει μήνες για να λάβει μερικές δεκάδες και θα έπρεπε να τους προσαρμόσει κατάλληλα για να εκτοξευθούν από την ξηρά, εξηγεί το CNN. Επιπλέον, πρόκειται για εξαιρετικά ακριβούς πυραύλους και η εμβέλειά τους δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από τα drones που η Ουκρανία ήδη εξαπολύει προς τη Ρωσία.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι δεν φαίνεται να κατέληξαν σε συγκεκριμένη συμφωνία επί του θέματος: ο Ουκρανός ηγέτης αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη συζήτηση σχετικά με τους Tomahawk, ξεκαθαρίζοντας όμως πως οι ΗΠΑ δεν θέλουν περαιτέρω κλιμάκωση. Όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος σχετικά με τους πυραύλους, απάντησε ότι είναι «ρεαλιστής», αντιλαμβανόμενος πιθανώς τη δυσκολία του αιτήματος. Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, ο Τραμπ έκανε σαφές ότι οι Tomahawks δεν θα έφταναν σύντομα στην Ουκρανία. Η σχέση Τραμπ - Ζελένσκι έχει βελτιωθεί, αλλά οι στρατιωτικές επιδιώξεις του Κιέβου μοιάζουν για την ώρα ανεφάρμοστες. Από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς πετούσε προς το Palm Beach για το Σαββατοκύριακο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο «εκεί όπου βρίσκονται». Αυτή η δήλωση φαίνεται πως τον επαναφέρει στη θέση που είχε εκφράσει το καλοκαίρι: ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις για την Ουκρανία ήταν απαραίτητες. Τον Σεπτέμβριο βέβαια είχε ισχυριστεί πως η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη της. Οι διαρκείς, ξαφνικές μετατοπίσεις που εκφράζονται μέσω social media είναι χαρακτηριστικό του. «Είναι σημαντικό να σταματήσουμε εκεί που είμαστε και μετά να μιλήσουμε», δήλωσε παρομοίως κι ο Ζελένσκι στο CNN κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε. «Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο χωρίς να χρειαστεί να σκεφτούμε τους Tomahawks», σχολίασε ο Τραμπ.

Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν στην Ουγγαρία, σε μία ύστατη προσπάθεια να λήξει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι εκτιμήσεις του πως ο Πούτιν «θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», παραπέμπουν στις δηλώσεις αυτοπεποίθησης πριν από τη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη, τον Αύγουστο στην Αλάσκα. Τότε εμφανιζόταν σίγουρος ότι οι συνομιλίες θα οδηγούσαν σε γρήγορη πρόοδο και ειρηνευτική συμφωνία. Εάν η σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης πραγματοποιηθεί - ο Τραμπ θέλει να γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες- αυτό θα σημαίνει διαδοχικές συναντήσεις με δύο από τους σημαντικότερους παγκόσμιους αντιπάλους των ΗΠΑ: τη Ρωσία και την Κίνα.

Η συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι έχει προγραμματιστεί για το τέλος του μήνα στη Νότια Κορέα, με στόχο να συζητήσουν τις εμπορικές διαφορές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εν μέσω εμπορικού πολέμου που ενέτεινε η δασμολογική πολιτική του ρεπουμπλικάνου. Το Πεκίνο τονώνει τη ρωσική οικονομία μέσω στρατιωτικών προμηθειών και αγορών ρωσικού πετρελαίου, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια στη Μόσχα - η οποία βιώνει δυτικές οικονομικές κυρώσεις. Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε αν ελπίζει σε μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα, απάντησε: «Θα μπορούσε».