Ιταλικά κέντρα κράτησης μεταναστών στην Αλβανία: Ένας χρόνος φιάσκου

Πώς απέτυχε η ακροδεξιά πολιτική «εξαγωγής» μεταναστών • Τα απανωτά δικαστικά «χαστούκια» και η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Κεράκια» ενός έτους σβήνουν οι ιταλικές φυλακές μεταναστών στην Αλβανία, μια ιδέα της ακροδεξιάς Μελόνι, η οποία κατέληξε σε φιάσκο εξαιτίας των ιταλικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, τα οποία λειτούργησαν ως ανάχωμα στις μισαλλόδεξες πρακτικές.

Με αφορμή αυτή την επέτειο, το αλβανικό μέσο ενημέρωσης himara.gr, σχολιάζει χαρακτηριστικά το τερατούργμα ως κάτι για το οποίο έγινε «πολύς ντόρος για το τίποτα».

«Έναν χρόνο αφότου η Ιταλία άνοιξε κέντρα μεταναστών στην Αλβανία για τη φιλοξενία ανθρώπων που αναχαιτίζονται στη θάλασσα, τα νομικά αμφισβητούμενα αυτά κέντρα παραμένουν σχεδόν άδεια», τονίζει το μέσο, αναδεικνύοντας την αποτυχία της πολιτικής «εξαγωγής» μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Το χρονικό του φιάσκου

Στις 16 Οκτωβρίου 2024 άνοιξαν δύο κέντρα κράτησης στο λιμάνι του Σενγκίν και στο χωριό Γιάντερ, στη βόρεια Αλβανία, τα οποία ωστόσο διαχειρίζεται η Ρώμη.

Την ίδια ημέρα, δεκάδες κάμερες κατέγραψαν την άφιξη του πρώτου ιταλικού πολεμικού πλοίου που μετέφερε 16 άνδρες από την Αίγυπτο και το Μπανγκλαντές, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη θάλασσα προσπαθώντας να φτάσουν στην ΕΕ.

Οι ταυτότητές τους ελέγχθηκαν πρώτα στο λιμάνι και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο του Γιάντερ, όπου μπορούσαν να περιμένουν την εξέταση του αιτήματος ασύλου τους, εάν υπέβαλαν κάποιο.

Πολύ σύντομα, τέσσερις από αυτούς χαρακτηρίστηκαν «ευάλωτοι» και στάλθηκαν πίσω στην Ιταλία.

Μέσα σε δύο ημέρες, οι υπόλοιποι 12 άνδρες στάλθηκαν επίσης πίσω, αφού ιταλικό δικαστήριο έκρινε παράνομη την κράτησή τους.

Το δικαστήριο επικαλέστηκε διαφωνίες σχετικά με τον κατάλογο των «ασφαλών» χωρών προέλευσης που είχε συντάξει η ιταλική κυβέρνηση, ο οποίος περιελάμβανε κράτη που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά νομικά κριτήρια.

Έναν χρόνο αργότερα, οι ιταλοί δικαστές συνεχίζουν να απορρίπτουν επανειλημμένα τις απελάσεις, καθυστερώντας τα σχέδια για τη μεταφορά έως και 3.000 μεταναστών στα κέντρα.

Σύμφωνα με τον νομικό εμπειρογνώμονα Τζανφράνκο Σκιαβόνε, έκθεση ιταλικών ΜΚΟ αναφέρει ότι συνολικά 132 άτομα στάλθηκαν στα αλβανικά κέντρα.

Από αυτούς, μόλις 32 έχουν επαναπατριστεί — χωρίς να είναι σαφές πόσοι επέστρεψαν στην Ιταλία και πόσοι στάλθηκαν σε άλλη χώρα.

Είναι επίσης δύσκολο να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα — οι αλβανικές αρχές παρέπεμψαν το ερώτημα του AFP στους Ιταλούς, οι οποίοι δεν απάντησαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

«Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, λόγω της εξαιρετικής δυσκολίας των κρατούμενων να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους», δήλωσε ο Σκιαβόνε.

Σύμφωνα με έκθεση ομάδας ΜΚΟ, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν επιχειρήσει να αυτοκτονήσουν ενώ κρατούνταν στα κέντρα, ενώ έχουν καταγραφεί 21 περιπτώσεις αυτοτραυματισμού.

«Το ιταλικό πείραμα»

Μέσα στις συνεχιζόμενες νομικές μάχες, η Ιταλία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κέντρα ως χώρους κράτησης για άτομα που βρίσκονται εν αναμονή απέλασης, αφού έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως «παράνομοι» μετανάστες από τις ιταλικές αρχές.

Ωστόσο, αυτή η επαναχρησιμοποίηση πιθανότατα θα μπλοκαριστεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, σύμφωνα με τον Σκιαβόνε: «Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ώστε η διοικητική κράτηση αλλοδαπών που αναμένουν απέλαση στην Ιταλία να πραγματοποιείται σε χώρα εκτός ΕΕ».

Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει τους επόμενους μήνες, εάν εγκριθεί ο «κανονισμός επιστροφών» που συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία μεταναστευτικών κέντρων εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Από την εκλογή της το 2022, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει κάνει την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης βασική πολιτική της κυβέρνησής της.

Η νομιμοποίηση του «πειράματος» της Μελόνι θα αποτελούσε σημαντική πολιτική νίκη για το ακροδεξιό κόμμα της, τους Αδελφούς της Ιταλίας (Fratelli d’Italia – FDI).

Ωστόσο, ο Φίλιππο Φούρι από την ιταλική ΜΚΟ ARCI δήλωσε ότι ελπίζει πως η ΕΕ θα επανεξετάσει αυτή την προσέγγιση και θα τη θεωρήσει «παράνομη ή οικονομικά μη βιώσιμη».

Στο μεταξύ, ο κίνδυνος για τους μετανάστες είναι ότι «το ιταλικό πείραμα θα εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αλβανία τον Μάιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την επιθυμία του να δημιουργήσει «κέντρα επιστροφής».

Ωστόσο, ο Αλβανός ομόλογός του, Έντι Ράμα, εμφανίστηκε απρόθυμος να ξεκινήσει ένα παρόμοιο πρόγραμμα στη χώρα του, λέγοντας ότι το ιταλικό μοντέλο «απαιτεί χρόνο για να δοκιμαστεί».

«Αν λειτουργήσει, μπορεί να επαναληφθεί. Αλλά όχι στην Αλβανία – αλλού στην περιοχή», δήλωσε ο Ράμα.