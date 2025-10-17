Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Κύπρος αστυνομία
(AP Photo/Petros Karadjias)

Θρίλερ με τη δολοφονία γνωστού επιχειρηματία της Κύπρου

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ένοπλη επίθεση έγινε έξω από το σπίτι του και ο γιος του τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο αυτοκίνητο ώστε να οδηγηθεί στο νοσοκομείο, η εξέλιξη όμως δεν ήταν η αναμενόμενη

Μοιραίο φαίνεται ότι απέβη ένα τροχαίο ατύχημα μετά από επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό της Κύπρου, με θύμα επιχειρηματία και πρώην πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο επιχειρηματίας δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστο πρόσωπο. Η ένοπλη επίθεση φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι του επιχειρηματία και ο γιος του τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο αυτοκίνητο ώστε να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, στην πορεία προκλήθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί και ο επιχειρηματίας να αφήσει την τελευταία του πνοή πριν προλάβει να δεχθεί ιατρική φροντίδα.

Ένα όχημα που εντοπίστηκε να φλέγεται πλησίον του τόπου του εγκλήματος φέρεται να συνδέεται με την άγρια δολοφονία και συγκεκριμένα να είναι το όχημα τύπου βαν που ανέκοψε την πορεία του οχήματος του επιχερηματία.

Η Αστυνομία ακόμη δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις για το συμβάν, πράγμα που θα πραγματοποιηθεί αργότερα το απόγευμα της Παρασκευής. Ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους έκλεισε.

Θρίλερ με τη δολοφονία γνωστού επιχειρηματία της Κύπρου

